هل تعاني من مشاكل الشعر؟.. ثلاث وصفات للأطراف المتقصفة

النهاية المتقصفة تشير إلى تلف شعرك، بالإضافة إلى نقص الفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي ، والتعرض المفرط للشمس ، والتلوث، وعدم تنظيف الشعر بشكل صحيح، والاستخدام المفرط للشامبو، والعلاجات الكيميائية، وغسل الشعر بشكل منتظم يمكن أن يساهم أيضًا في تقصف أطراف الشعر .

تضعف هذه العوامل جذع الشعرة وتجعله عرضة للتكسر مما يؤدي إلى تقصف الأطراف، ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى جفاف الشعر وتقصفه وبهتانه.

كشف موقع بولد سكاي عن حل النهايات المتقصفة عن طريق صنع أقنعة للشعر من بعض المكونات المنزلية. فيما يلي بعض الأقنعة لحل المشكلة: 3 أقنعة للأطراف المتقصفة.

1. قناع البيض

لصنع هذا القناع ، 2 بيضة و 2 ملعقة كبيرة من اللبن الرائب، افصلي الجزء الأصفر من البيضة واخلطي بياض البيض واللبن الرائب جيدًا، ثم ضعي هذا الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بشامبو خفيف، وافعل هذا مرتين في الأسبوع.

2. قناع الأفوكادو والموز

خذي حبة أفوكادو وموزة، واهرسيهما واصنعي عجينة ضعي المعجون على الشعر واغسليه بالماء الفاتر بعد 15-20 دقيقة.

3.قناع زيت جوز الهند وزيت الزيتون

خذي 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند و 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون، اخلطي هذه الزيوت وضعيها على الشعر ، خاصة على أطراف الشعر بعد ذلك، اصنعي جديلة أو كعكة وضعي قبعة الاستحمام. بعد نصف ساعة اغسلي شعرك بالماء البارد.