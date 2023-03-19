مصطفى حجاج يطلق أغنية جامدة من برومو مسلسل كامل العدد

أطلق الفنان مصطفي حجاج أغنيته الجديدة “جامدة” من برومو مسلسل الفنانة دينا الشربيني “كامل العدد” والمقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم عبر منصة شاهد.

https://fb.watch/jm8tdvMVfn/

يتكون مسلسل “كامل العدد” للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، وهو بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وآية سماحة، وأحمد كمال، وأحمد جمال سعيد، وجيهان الشماشرجي، وعمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

يُذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية خلال مشوارها الفني، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل، وحصلت دينا الشربيني وقتها على أفضل ممثلة في عدة مهرجانات، وأيضًا مسلسل “لعبة النسيان” و"قصر النيل" وغيرهما