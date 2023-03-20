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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة Togg الكهربائية حالياً في الأسواق | سعر ومواصفات

سيارة Togg الكهربائية 
سيارة Togg الكهربائية 

توافره سيارة Togg الكهربائية حالياً في الأسواق داخل تركية، وتنتمي سيارة  Togg الكهربائية  الي فئة السيارات الـ SUV ، وقد تم  فتح باب الحجز لأول طرازاتها الكهربائية T10X.

سيارة  Togg الكهربائية 

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سيارة  Togg الكهربائية 

محرك Togg  الكهربائية

تحصل سيارة  Togg الكهربائية علي قوتها من محرك واحد، ينتج قوة 218 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، ويتوافر منها نسخة بمحركين، ينتجوا قوة 400 حصان، وتتسارع النسخة الأولي من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.6 ثانية، والثانية تتسارع من 0-100 كم/ساعة في 4.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي  120 كم/ساعة، وتقطع مسافة 190 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وتستهلك 16.27  كيلوواط/ ساعة لطع مسافة 100 كيلومتر.

سيارة  Togg الكهربائية 

سعة بطارية Togg التركية

تعمل سيارة  Togg الكهربائية بقوة الدفع الرباعي، وتمتلك بطارية يمكنها الوصول الي 300 كم/ ساعة، ويمكن شحن السيارة حتى 80% خلال 30 دقيقة، ويوجد ضمان مدته 8 سنوات علي بطارية  Togg.

سيارة  Togg الكهربائية 

مواصفات Togg  الكهربائية

تمتلك سيارة Togg  الكهربائية التركية العديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها،  شاشة مقاس 12 بوصة، و لوحة قيادة تتكون من عدة شاشات تعمل باللمس، وشاشة أخري بقطر يصل إلى 29 بوصة.

سيارة  Togg الكهربائية 

سعر  Togg  الكهربائية

تأتي سيارة Togg التركية بسعر يبدأ من 953 ألف ليرة تركية أو ما يعادل 47500 يورو، ويتم حجز السيارة الآن من قبل الراغبين في شرائها وتملكها .

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