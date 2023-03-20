سيارة Togg الكهربائية حالياً في الأسواق | سعر ومواصفات

توافره سيارة Togg الكهربائية حالياً في الأسواق داخل تركية، وتنتمي سيارة Togg الكهربائية الي فئة السيارات الـ SUV ، وقد تم فتح باب الحجز لأول طرازاتها الكهربائية T10X.

سيارة Togg الكهربائية

سيارة Togg الكهربائية

محرك Togg الكهربائية

تحصل سيارة Togg الكهربائية علي قوتها من محرك واحد، ينتج قوة 218 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، ويتوافر منها نسخة بمحركين، ينتجوا قوة 400 حصان، وتتسارع النسخة الأولي من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.6 ثانية، والثانية تتسارع من 0-100 كم/ساعة في 4.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 120 كم/ساعة، وتقطع مسافة 190 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وتستهلك 16.27 كيلوواط/ ساعة لطع مسافة 100 كيلومتر.

سيارة Togg الكهربائية

سعة بطارية Togg التركية

تعمل سيارة Togg الكهربائية بقوة الدفع الرباعي، وتمتلك بطارية يمكنها الوصول الي 300 كم/ ساعة، ويمكن شحن السيارة حتى 80% خلال 30 دقيقة، ويوجد ضمان مدته 8 سنوات علي بطارية Togg.

سيارة Togg الكهربائية

مواصفات Togg الكهربائية

تمتلك سيارة Togg الكهربائية التركية العديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، شاشة مقاس 12 بوصة، و لوحة قيادة تتكون من عدة شاشات تعمل باللمس، وشاشة أخري بقطر يصل إلى 29 بوصة.

سيارة Togg الكهربائية

سعر Togg الكهربائية

تأتي سيارة Togg التركية بسعر يبدأ من 953 ألف ليرة تركية أو ما يعادل 47500 يورو، ويتم حجز السيارة الآن من قبل الراغبين في شرائها وتملكها .