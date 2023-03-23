صحتك تهمنا.. أطعمة تحسن المزاج وتعالج الاكتئاب عليك تناولها في رمضان

مع أول يوم رمضان يشعر بعض الأشخاص بالضيق الشديد وحالة مزاجية سيئة، وبالأخص هؤلاء الذين فقدوا بعض محبيهم وذويهم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء أعلم أنه يمكن للطعام أن يلعب دورًا مهمًا في مساعدتنا على رفع مزاجنا وتحسين نظرتنا إلى الحياة.

ما هى استراتيجية النظام الغذائي لمساعدتك على تحسين المزاج وتوازنه مع الطعام؟

كشف موقع “هيلثي” عن استراتيجيتين أساسيتين في النظام الغذائي لمساعدتك على تحسين مزاجك وتوازنه مع الطعام:

موازنة مستويات السكر في الدم

يمكن أن يؤدي تخطي وجبات الطعام أو تناول الطعام بشكل غير منتظم أو تناول الوجبات السكرية والوجبات الخفيفة إلى إخراج مستويات السكر في الدم من الوضع الصحيح .

وهذا يؤدي إلى خلل في الهرمونات، بما في ذلك هرمونات التوتر، ويمكن أن يجعلنا عصبيين أو غريب الأطوار أو "جائعين".

يرتبط نقص السكر في الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، بالاكتئاب والقلق.

يساعد تناول الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون والألياف مع كل وجبة ووجبة خفيفة على إبقاء مستويات السكر في الدم على المسار الصحيح.

استهلك الدهون المغذية

الدهون ضرورية للجهاز العصبي، تحتوي أدمغتنا على حوالي 60% من الدهون والدهون الجيدة تساعد في دعم وظائف الدماغ وسلامته، وتساعد على إنتاج الناقلات العصبية وتقليل الالتهاب.

تناول الأحماض الأمينية (البروتين)

بعض الأحماض الأمينية، والتي هي اللبنات الأساسية للبروتين، هي مقدمة للناقلات العصبية في الدماغ التي تساعد على التوازن وتحسين الحالة المزاجية.

احصل على فيتامينات “ب”

تساعد مجموعة فيتامينات ب على تهدئة التوتر ودعم الجهاز العصبي، وكل هذا يعتبر عامل مشترك في مساعدة صحة الدماغ وتشكيل النواقل العصبية.

يمكن العثور على فيتامينات “ب” في العديد من الخضراوات، مثل الخضار الورقية الداكنة والحبوب الكاملة الخالية من الغلوتين.

مشروبات وأطعمة تساهم في تحسين الحالة المزاجية

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكنها أن تساهم بشكل كبير في تعديل وتحسين المزاج العام عند استهلاكها.

وأضاف شعبان، في منشور له عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، أن هناك 10 أطعمة ومشروبات تحسن الحالة المزاجية بشكل كبير، ومن أبرزها ما يلي:

- التوت

ويحتوي التوت على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، والتي تمنع الاكتئاب.

كما يحسن من الوظائف الإدراكية ويحفز الطاقة الإيجابية، ويعمل على إفراز الإنزيمات المخصوصة بذلك، كما أنه وقاية من بعض أنواع السرطان.

- الشيكولاتة والقهوة

تحسن من وظائف الإدراك، كما أنها تمنع ظهور مرض الزهايمر والخرف، وهي تساعد على تحسين المزاج خلال دقائق، كما أن الشيكولاتة الداكنة تعمل على تثبيط هرمون الإجهاد وتقليل مستويات القلق، بالإضافة إلى رفع مستوى هورمون السعادة السيروتونين.

- الشاي الأخضر

ويحتوي كوب من الشاي الأخضر يوميا يمنحك إحساسا بالارتياح والسعادة، وذلك لأنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والأحماض الأمينية التي تساعد على الحد من التوتر والقلق.

كما أنه يحتوي على مادة L-theanine التي تساعد على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة وتحسين القدرة الإدراكية.

- العدس

العدس هو فيتامين ب الذي يساعد في تطوير الجهاز العصبي.

يرتبط نقص حمض الفوليك بالاكتئاب، ويمكن أن يساعد إضافة المزيد منه إلى نظامك الغذائي في تحسين مزاجك.

كما أنها غنية بالألياف للتحكم في نسبة السكر في الدم والحديد والبروتين وفيتامين ب 6 .

يساعد هذا الأخير أجسامنا على صنع نواقل عصبية تعزز الحالة المزاجية مثل السيروتونين والدوبامين.

ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين ب 6 بالاكتئاب.