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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع من التوابل مضاد للإكتئاب والقلق ويحسن المزاج.. أضفه لطعامك

1 من كل 8 أشخاص في
1 من كل 8 أشخاص في العالم مريضًا باضطراب عقلي توابل تحسن الم

كلما زاد الحديث عن الاكتئاب ، زاد تجاهل الناس له بسبب ذلك ، أصبح 1 من كل 8 أشخاص في العالم مريضًا بـ اضطراب عقلي، الاكتئاب هو أيضًا نوع من الاضطرابات النفسية ، وسنتعرف عن أحد أعراضه الخاصة.
 

وفقا لما نشره موقع هيلثي ترتبط هذه المشكلة العقلية بالتغيرات في التفكير والقدرات العاطفية والسلوكية. يمكن أن تشمل الأعراض الرئيسية الحزن ، واليأس ، والعجز ، وقلة الشهية أو الشعور المفرط ، والنوم المفرط أو عدم النوم ، والصداع ، وآلام الظهر ، وما إلى ذلك.

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التعب أحد الأعراض المبكرة للاكتئاب

التعب شائع ، لكنه يصبح شديدًا في حالة الاكتئاب  تشعر بالتعب الشديد بعد القليل من النشاط البدني. وفقًا للعديد من الأبحاث ، فإن الأشخاص الذين يعانون من التعب الشديد لفترة طويلة قد يصبحون ضحايا للاكتئاب. تسمى هذه المشكلة أيضًا متلازمة التعب المزمن.

 
يمكن أن يكون النوم والجوع مرضًا خطيرًا

إذا كانت متلازمة التعب المزمن وراء ظهور الاكتئاب ، فعليك الانتباه جيدًا إلى نومك وشهيتك. لأن مشاكل مثل النوم لفترات طويلة أو عدم النوم على الإطلاق والشهية المفرطة أو عدم الشعور على الإطلاق يمكن أن تجعل هذا الاضطراب العقلي خطيرًا.

 

هناك إجهاد عقلي في الاكتئاب. هذا هو السبب في أن صعود السلالم أو النهوض من السرير أو المشي بضع خطوات أو حتى التحدث إلى شخص ما لبضع دقائق يجعل العقل يشعر بالتعب.

 
ابدأ بإضافة التوابل الذهبية إلى الطعام

لعلاج الاكتئاب ، من المهم جدًا التحكم في أعراضه. يمكن أن يكون الكركم مفيدًا جدًا في هذا العمل. لأنه يوجد الكركمين داخل الكركم ، والذي تم وصفه بأنه مضاد للاكتئاب من خلال بحث نُشر على NCBI .

فوائد فريدة للكركم
التخفيف من القلق
تخفيف وجع العضلات
مفيد في السيطرة على الكوليسترول
تخفيف آلام المفاصل ، إلخ.

الام الظهر الكركم الإكتئاب التوابل الكوليسترول متلازمة التعب المزمن علاج الاكتئاب النشاط البدني الاضطراب الاضطرابات النفسية الأعراض المبكرة مضاد للاكتئاب اضطراب عقلي حالة الاكتئاب التعب الشديد قلة الشهية الأعراض المبكرة للاكتئاب ​​​​​​​health

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