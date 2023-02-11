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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للاستفادة من فوائده كاملة.. تناول الجزر بهذه الطريقة

فوائد الجزر
فوائد الجزر

الجزر غذاء صحي يمكن أن يؤكل على شكل سلطة أو خضروات أو حلوى أو عصير، إنه مفيد جدًا للصحة ويساعد بشكل خاص في الحفاظ على صحة العين عند الحديث عن فوائده .
  

يحتوي الجزر على فيتامين أ

يقول خبراء التغذية أنه إذا كنت ترغب في الاستفادة من فيتامين أ ، فعليك بالتأكيد تناول الدهون الصحية مع الجزر. لأن فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ، ويحتاج إلى امتصاص الدهون في الجسم وفقا لما نشره موقع هيلثي .


يجب تناول جوز الهند مع الجزر

يجب أن تؤكل قطعة من جوز الهند مع الجزر لأن هناك دهون صحية داخل جوز الهند ، مما يساعد في استخدام فيتامين أ هذا هو السبب في أنه من المفيد استخدام السمن مع الجزر.

  
ما مدى فائدة الجزر؟


يحسن الهضم.
يتحكم في نسبة السكر في الدم.
مفيد للقلب.
يجعل البشرة متوهجة.
يساعد في إنقاص الوزن.

الحفاظ على صحة العين صحة العين فوائد الجزر الدهون ​​​​​​​health

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