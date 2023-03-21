تنظيم معرض ملابس بالمجان لاسعاد 300 أسرة بقرى منوف

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، فى تنظيم معرض لتوزيع 2900 قطعة ملابس جديدة على الأسر الاولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى دبركى وشبشير وطملاي وعزبه الأهالي وعزبه ابوعدس وعزبة العنانى وعزبة علي العرب بمركز منوف فى محافظة المنوفيه، قُبيل شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً.

واكد امام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن تلك المبادرات تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، كما تبرز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

ووجه مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس وأدوات وأحذية، حيث بدا المعرض من العاشرة صباحا الى الثانية ظهرا، وتضمن ملابس بكافة المقاسات، وأحذية، وحقائب مدرسية بالمجان، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

واوضح، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.