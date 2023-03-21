نشرة النوك شو.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام الربيع.. تموين الدقهلية تزف بشرى للمواطنين.. وأخر مستجدات الذهب

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:



هجمة صيفية| الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام الربيع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023

قدمت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023.



كيلو اللحمة بـ 150 جنيها.. تموين الدقهلية يزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل

أكد سيد دايرة، مدير مديرية التموين بالدقهلية، أن مبادرة توحيد الأسعار، وخدخول الدولة في توفير السلع للمواطن بأسعار مخفضة جاءت بناءا على توجيهات القيادة السياسية، بتدشين مبادرة "تخفيض ألأعسار"، وبيع السلع بأكثر من ممنفذ ومعرض لأهلا رمضان على مستوى المحافظة.





سامح شكري: أمامنا فرصة سانحة للقضاء على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن هناك خسائر وأضرار كبيرة من التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن العمل المناخي أصبح له أهمية كبيرة ، وأصبح فرصة سانحة أمام البشر من أجل النجاه من هذا التهديد.



شائعة أم حقيقة.. تغريدة تثير الجدل حول رحيل محمد صلاح عن ليفربول..فيديو

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو حول تغريدة لحساب مغرد شهير يدعى “Santi Aouna” زعم فيها استعداد محمد صلاح للرحيل عن نادي ليفربول إلى أحد أندية الدوري الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



اختيار 36 سيدة على مستوى المحافظات.. التضامن تكشف تفاصيل مسابقة الأم المثالية

أكدت نيرمين أحمد منصور مدير عام شئون الأسرة بوزارة التضامن الإجتماعي، كنا مكلفين بإحتفالية الرئيس السيسي، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن المسابقة في نهاية العام الماضي حتى بداية العام الحالي.





رئيس محكمة الأسرة سابقا: قانون الأحوال الشخصية يضع الطفل في المرتبة الأولى

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقا، إن الطلاق والانفصال لا يرتبطان بالأطفال، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى العديد من التعديلات.



الأم المثالية بمحافظة الشرقية: كل بلدي فرحانة بي.. وأنا سعيدة بمقابلة الرئيس

تحدثت ميرفت أحمد الأم المثالية بمحافظة الشرقية لعام 2023، عن تفاصيل تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية أمس، قائلة :" أحنا فرحانين جدا جدا و مقابلة الرئيس لنا كانت كويسة جدا وفرحنا امبارح واليوم كان جميل أوي".



وزير البترول: 1.2 مليون أوقية من الذهب احتياطي جبل إيقات جنوب مصر

عبر وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ؛ عن سعادته لوجوده في جنوب مصر عند جبل إيقات الذي يضم إحتياطي من الذهب يقدر بحوالي 1.2 مليون أوقية من الذهب ومن المتوقع زيادة هذه النسبة خلال الفترة القادمة لأنه مازل في التجارب الأولية وتم إستخراج سبائك مبدئية .



اعتقال محتمل.. حواجز خرسانية وتأهب أمني حول برج ترامب في نيويورك

نشرت فضائية العربية تقريرا بعنوان "اعتقال محتمل لترمب.. حواجز خرسانية وتأهب أمني حول برجه في نيويورك"، تناولت فيه المشهد الذي يحيط بمقر ترامب في ظل احتمالات القبض عليه بسبب إحدى القضايا.