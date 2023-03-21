سامح شكري: أمامنا فرصة سانحة للقضاء على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن هناك خسائر وأضرار كبيرة من التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن العمل المناخي أصبح له أهمية كبيرة ، وأصبح فرصة سانحة أمام البشر من أجل النجاه من هذا التهديد.

وقال سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها، خلال مؤتمر صحفي في اختتام اجتماع كوبنهاجن الوزارة حول تغيير المناخ، أنه يتقابل جميع الوزراء لمناقشة ما ترتب عليه من أثار، والمخرجات التي خرجت بها قمة المناخ كوب 27.

وتابع وزير الخارجية، انه يجب تتنفيذ توصيات مؤنمر شرم الشيخ، مؤكدا أن كوب 27، نتج عنها توصيات ودعوات من أجل القيامم بأعمال مناخية تشمل الدعم والتعاون بين المجتمع المدني والحكومات.

القضاء على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

وأشار سامح شكري إلى أنه أمامنا فرصة سانحة من أجل القضاء على التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.



