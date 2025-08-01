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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع كبير في 12 سلعة بينها البيض والمكرونة والشاي.. وارتفاع هذه السلع

السلع
السلع
محمد صبيح

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 تحركات واسعة وتفاوتًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، حيث ارتفعت أسعار 8 سلع غذائية بنسبة تراوحت بين 1.01% و23.72%، في مقابل تراجع أسعار 12 سلعة بنسب وصلت إلى 16.43% لبعض الأصناف.

وتصدرت الزيوت والبقوليات قائمة السلع التي ارتفعت، بينما تراجعت أسعار المكرونة والبيض والشاي، ما أحدث تغيرات واضحة في حركة الأسواق والمستهلكين.

الأرز والفول والزيت يقودون موجة الغلاء

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 0.52 جنيه ليصل إلى 35.71 جنيه بنسبة زيادة 1.48%. كما ارتفع سعر كيلو الفول المعبأ إلى 64.33 جنيه بزيادة قدرها 2.75 جنيه، بنسبة 4.47%، فيما صعد سعر الدقيق المعبأ إلى 27.33 جنيه بزيادة 0.81 جنيه بنسبة 3.05%. وشهد لتر زيت عباد الشمس قفزة كبيرة في السعر بلغت 7.78 جنيه ليصل إلى 99.67 جنيه بنسبة ارتفاع 8.47%.

الفول المجروش يقفز لأعلى سعر.. وزيت الذرة يواصل الصعود

في فئة البقوليات، ارتفع سعر العدس الصحيح المعبأ إلى 70 جنيهًا بزيادة 1.01 جنيه بنسبة 1.46%. وسجل الفول المجروش المعبأ أكبر ارتفاع بين جميع السلع الغذائية اليوم، حيث قفز سعره بمقدار 14.38 جنيه ليبلغ 75 جنيهًا بنسبة زيادة ضخمة بلغت 23.72%. كما ارتفع سعر لتر زيت الذرة إلى 117.33 جنيه بزيادة 8.53 جنيه بنسبة 7.84%.

انخفاض مفاجئ في أسعار السكر والمكرونة

في المقابل، تراجع سعر كيلو السكر المعبأ ليسجل 33.33 جنيه بانخفاض قدره 3.09 جنيه بنسبة تراجع 8.48%. وانخفض أيضًا سعر كيلو المكرونة المعبأة بمقدار 0.96 جنيه ليبلغ 27.16 جنيه، كما تراجعت عبوة المكرونة 400 جرام بشكل لافت بانخفاض 4.62 جنيه لتسجل 23.5 جنيه بنسبة تراجع كبيرة وصلت إلى 16.43%.

تراجع جماعي لأسعار المكرونة السائبة والعبوات الصغيرة

المكرونة السائبة انخفض سعرها إلى 23 جنيهًا بتراجع 2.88 جنيه بنسبة 11.13%، وهو ما يؤكد انخفاض الطلب أو زيادة المعروض. وتراجعت أيضًا المكرونة المغلفة ذات العبوة الصغيرة ما يؤثر على خيارات الأسر ذات الدخل المحدود.

البيض يسجل أكبر هبوط في السوق اليوم

شهدت أسعار البيض تراجعًا جماعيًا، حيث انخفضت كرتونة البيض إلى 133 جنيهًا بانخفاض 6.53 جنيه، وسجلت البيضة البيضاء 4.75 جنيه بانخفاض 0.33 جنيه، والبيضة الحمراء 5 جنيه بانخفاض 0.21 جنيه، فيما تراجعت كرتونة البيض البلدي بقوة إلى 125 جنيهًا بانخفاض 17.01 جنيه، كما انخفض سعر البيضة البلدي إلى 5 جنيه بتراجع 0.38 جنيه.

الشاي يتراجع.. والعائلات تراجع استهلاكها

شهدت أسعار الشاي تراجعًا أيضًا، حيث انخفضت عبوة شاي العروسة 40 جرام إلى 10.33 جنيه بتراجع 0.35 جنيه، وانخفضت عبوة شاي ليبتون 40 جرام إلى 11.75 جنيه بانخفاض 0.97 جنيه. وتراجع سعر كيلو الشاي إلى 234.67 جنيه بانخفاض 12.16 جنيه بنسبة تراجع 4.93%.

العدس الأصفر ينخفض بشكل طفيف

رغم استقرار معظم أنواع العدس، فقد سجل العدس الأصفر المعبأ انخفاضًا طفيفًا بقيمة 0.04 جنيه فقط ليبلغ 70 جنيهًا، وهو ما يعكس استقرار العرض والطلب عليه مقارنةً ببقية البقوليات.

يتضح أن حركة الأسعار اليوم اتسمت بارتفاع في الزيوت والبقوليات، مقابل تراجعات جماعية في البيض والمكرونة والشاي.

أسعار السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية اليوم أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 الأرز والفول والزيت يقودون موجة الغلاء الفول المجروش يقفز لأعلى سعر وزيت الذرة يواصل الصعود انخفاض مفاجئ في أسعار السكر والمكرونة تراجع جماعي لأسعار المكرونة السائبة والعبوات الصغيرة البيض يسجل أكبر هبوط في السوق اليوم الشاي يتراجع والعائلات تراجع استهلاكها العدس الأصفر ينخفض بشكل طفيف

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