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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المكاوى: الغرف التجارية لها دور وطني فى توفير السلع بأسعار عادلة

سلع- صورة أرشيفية
سلع- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

كشف المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن دور الغرف التجارية الوطنى فى مساندة الحكومة فى توفير السلع والمنتجات بالأسواق بأسعار مخفضة وجهودهم الدائمة فى تنظيم الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المختلفة وفى توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال تنظيم المعارض وأسواق اليوم الواحد على مدار العام.

 
وقال المكاوى، في تصريحات له، إن اجتماع رئيس الوزراء الأخير مع رئيس الاتحاد وبعض رؤساء الغرف التجارية والاتفاق على اطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع يعكس مدى أهمية وقوة الغرف التجارية واتحادها العام فى معاونة الحكومة على تحقيق ذلك، لما تمتلكه من اليات وبرامج من شانها حث التجار والمنتجين وكبار الموزعين على أهمية توفير السلع بأسعار مخفضة حتى يشعر بها المواطن وذلك بعد انخفاض تدريجى لسعر الدولار مقابل الجنيه، ويؤكد أيضا انها شريكا أساسيا للحكومة في دعم أي إجراء من شأنه إنعاش السوق وتحقيق نوع من الثبات والاستقرار في الأسعار.


دور التجار في خفض الأسعار

وأضاف المكاوى ان التجار مواطنون شرفاء وفى نفس الوقت مستهلكين يهمهم عدم ارتفاع الأسعار حتى لاتتاثر مبيعاتهم وتنخفض فيقل هامش الربح، ولديهم قناعة بان السعر المنخفض سيزيد من الاقبال على البضائع فتزيد نسبة مبيعاتهم وبالتالي ارباحهم، كما انهم وسطاء بين المنتج والمستهلك ولهذا يجب البدأ من انخفاض الأسعار من تكلفة الإنتاج وتقليل حلقات التداول وتنظيمها للسيطرة على كميات الفقد والتالف من السلع وتخفيض أسعار نولون النقل، والتوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد لبيع السلع والمنتجات الزراعية من الحقل الى المستهلك بأسعار مخفضة 


مشيرا الى ان التجار أيضا لهم دورا فى تخفيض الأسعار من خلال وضع هامش ربح بسيط وعدم زيادته حتى فى أوقات الازمات او ندرة وجود السلعة، وتكثيف مشاركتهم فى المعارض والمنافذ السعية التي تنظمها الدولة والغرف التجارية وتقديم السلع بأسعار التكلفة

الغرف التجارية أسعار مخفضة الأسواق الحكومة توفير السلع

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