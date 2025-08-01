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رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
محمد إبراهيم

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة فعاليات اليوم العلمى للكلية الفنية العسكرية والذى تضمن ختام فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية التاسعة جائزة الفريق إبراهيم سليم والتى شملت مسابقة الأنظمة غير المأهولة الثامنة (أرضية - جوية - بحرية) ، ومسابقة الأقمار الصناعية الخامسة ، ومسابقتى الذكاء الإصطناعى والأمن السيبراني الثالثة كذلك الإعلان عن نتائج مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولى التاسع لبحوث وابتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس، وذلك بحضور عدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أشرف ضياء الدين البيومى مدير الكلية الفنية العسكرية أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لإثراء العمل البحثى والإرتقاء بالمستويات العلمية، مؤكداً أن الكلية لا تدخر جهداً فى مساندة تطوير الرؤى العلمية التى تهدف إلى تحقيق الإستفادة بمختلف المجالات.

كما تم عرض فيلماً تسجيلياً تناول الأنشطة العلمية البارزة للكلية االفنية العسكرية خلال العام الدراسى 2024/2025، أعقبه إعلان نتائج مسابقة الأنظمة غير المأهولة (أرضية - جوية - بحرية) ، ومسابقة الأقمار الصناعية ومسابقتى الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى ، ومؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولى لبحوث وإبتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس ، وموقف أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية (دكتوراه – ماجستير) وألقاب علمية (أستاذ – أستاذ مساعد) عن العام التدريبى  2024/2025 ، أعقبه تكريم المتميزين بالمسابقات والمؤتمر العلمى ، والفرق المتميزة المشاركة بالمسابقات الدولية لعام 2025 ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الألقاب العلمية والمتميزين من دارسى الدراسات العليا.

كما قام الفريق أحمد خليفة بالمرور على المعرض العلمى وشاهد نماذج من مشروعات التخرج المتميزة لطلبة الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية ، كذلك النشاط البحثى لأعضاء هيئة التدريس ، معرباً عن تقديره للمستوى العلمى المتميز للمشاركين بالمعرض وسعيهم إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التطور العلمى المتلاحق ، كما أوصاهم بمدوامة الإطلاع والبحث عن حلول علمية مبتكرة تسهم فى إزالة المعوقات التى تجابه المجتمع بكافة المجالات إيماناً بأن العلم هو الركيزة لتطور الشعوب وتقدمها.

يأتي ذلك فى إطار إهتمام القيادة السياسية بشباب الوطن لتعظيم الإستفادة من قدراتهم بمختلف المجالات العلمية ، وإستمرارا لدور القوات المسلحة فى دعم المنظومة العلمية.

رئيس الأركان القوات المسلحة الكلية الفنية العسكرية الفريق إبراهيم سليم

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رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

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