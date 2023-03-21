بث مباشر| شكري يشارك في ختام اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول تغير المناخ

حرصًا من موقع صدى البلد الإلكتروني على نقل الأحداث إليكم أولًا بأول، ننقل إليكم بثًا مباشرًا لمشاركة سامح شكري وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في ختام اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول تغير المناخ.



وسنوافيكم بالتفاصيل…

