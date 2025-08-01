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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مسابقة لتصميم الشاشة الرئيسية.. فرصة لعرض لمستك الإبداعية في تخصيص الهاتف

أندرويد
أندرويد
احمد الشريف

أطلقت منصة تقنية دعوة مفتوحة لعشاق التكنولوجيا ومحبي التخصيص الشخصي للهواتف الذكية، من أجل المشاركة في مسابقة ودية تهدف إلى استعراض أفضل تصاميم الشاشة الرئيسية للهواتف، سواء على أجهزة أندرويد أو iOS.

دعوة لمشاركة التصاميم الأكثر تميزًا

تهدف المسابقة إلى اكتشاف التصاميم الأكثر أصالة وابتكارًا ووظائفية، مع التركيز بشكل خاص على الشخصية التي تعكسها شاشة المستخدم.

 وتدعو المنصة المشاركين إلى إظهار لمستهم الخاصة، من خلال واجهات فريدة، أو تخطيطات ذكية، أو أدوات (Widgets) لا يمكن الاستغناء عنها، وكل ما يجعل الشاشة الرئيسية مميزة وفريدة.

آلية اختيار التصاميم النهائية

سيقوم الفريق المنظم باختيار التصاميم التي تتميز بالطابع الفريد والوظائف المبتكرة والطابع الشخصي الأصيل، ليتم عرضها في تحديث خاص في 11 أغسطس 2025، حيث سيتاح للمجتمع التقني التصويت واختيار التصميم الأفضل.

ومن أجل ضمان المنافسة العادلة، سيتم تقييم تصميمات أندرويد وiOS ضمن فئات منفصلة. 

ولا توجد قيود على المحتوى المقدم، بشرط أن يكون التقديم عبارة عن "الصفحة الرئيسية" للهاتف.

 كما يمكن للمشاركين تقديم أكثر من تصميم، لكن سيتم اختيار تصميم واحد فقط من كل مشارك للمرحلة النهائية.

الموعد النهائي لتقديم المشاركات

يمكن إرسال المشاركات حتى نهاية يوم الأربعاء، 6 أغسطس 2025. بعدها سيتم إغلاق باب التقديم، وستأخذ اللجنة المنظمة بضعة أيام لمراجعة الأعمال واختيار التصاميم النهائية.

الفرصة مفتوحة للجميع، فسواء كنت من عشاق البساطة أو تفضل التصميمات الجريئة المليئة بالتفاصيل، يمكنك الآن استعراض مهاراتك في تخصيص الشاشة الرئيسية، والمنافسة على لقب "ملك" أو "ملكة" الشاشة الرئيسية لهذا العام.

أندرويد التكنولوجيا تقنية

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