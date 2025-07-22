جوجل تزيل ميزة تشغيل الوسائط من تطبيق الخرائط على أندرويد

تطبيق Google Maps يُعد من أكثر تطبيقات الملاحة استخدامًا حول العالم، إلا أن التحديثات الأخيرة قد لا تكون دائمًا في صالح المستخدمين. فقد بدأ العديد من مستخدمي التطبيق على أندرويد يشعرون بفقدان ميزات كانت تسهّل تجربة التنقل، خاصة بعد أن أوقفت جوجل وضع القيادة عبر مساعدها الصوتي Google Assistant Driving Mode مطلع هذا العام، مما أدى إلى إلغاء دعم تطبيقات تشغيل الموسيقى المدمجة.

اختفاء شريط التشغيل من خرائط جوجل

في خطوة أخرى مثيرة للجدل، أزالت جوجل شريط تشغيل الوسائط في إصدار 25.28 من تطبيق Google Maps على أندرويد، وفقًا لتقرير تقني حديث.

كان يظهر هذا الشريط أسفل الشاشة أثناء التنقل، ويتيح للمستخدم تشغيل أو إيقاف أو تخطي المقاطع الصوتية والبودكاست دون مغادرة التطبيق.

أما الآن، فقد اختفت هذه الأزرار تمامًا، بما في ذلك خيار تفعيلها ضمن الإعدادات.

الميزة لا تزال متوفرة على iOS

ما يزيد من الغموض أن ميزة تشغيل الوسائط لا تزال ظاهرة حتى اللحظة على أجهزة iPhone، بما في ذلك iPhone 13 mini، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة خللًا تقنيًا أم قرارًا متعمدًا من الشركة.

وإذا كانت إزالة مدروسة، فإنها تبدو غير مفهومة، خاصة أن الغرض الأساسي من هذه الوظيفة هو تعزيز السلامة وسهولة التحكم أثناء القيادة.

بدون عناصر التحكم هذه، يضطر المستخدم لمغادرة خرائط جوجل والانتقال إلى تطبيق الموسيقى ثم العودة مجددًا، وهي عملية تستغرق ما بين 10 إلى 20 ثانية قد تُشتت انتباه السائق عن الطريق، مما يشكل خطرًا محتملاً على السلامة.

هل يتجه المستخدمون إلى Waze؟

إزالة هذه الميزة قد تدفع بعض المستخدمين إلى الانتقال إلى تطبيقات منافسة مثل Waze، المملوك أيضًا لجوجل، والذي لا يزال يقدم أدوات تحكم مدمجة في الوسائط أثناء القيادة.

تحديثات أخرى قادمة من جوجل مابس

رغم هذه الانتقادات، لم تتوقف جوجل عن تطوير Google Maps. فقد أطلقت مؤخرًا بعض الميزات الجديدة للحفاظ على مكانتها، منها أداة جديدة للتعرف على لقطات الشاشة للمواقع المحفوظة، متوفرة حاليًا لمستخدمي iPhone.

وفي أوروبا، تمت إضافة ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في اختيار أسرع الطرق نحو وجهاتهم. كما أطلقت جوجل تحديثًا بصريًا جديدًا لشعار العلامة التجارية للتطبيق على نظامي Android وiOS.