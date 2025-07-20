سعر ومواصفات OnePlus Pad 3.. أحدث جهاز يحصل على أندرويد 15

كشفت شركة OnePlus عن جهازها اللوحي الرائد OnePlus Pad 3 المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite، إلى جانب هاتف OnePlus 13s، في يونيو من هذا العام وفي المقابل، لم تكشف الشركة عن سعره أو موعد توفره في السوق الهندية.

جهاز OnePlus Pad 3



وفقًا لشركة OnePlus، سيبدأ بيع جهاز OnePlus Pad 3 في سبتمبر من هذا العام. سيتوفر الجهاز اللوحي بنسختين: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت. وسيُباع بلونين، الأزرق والفضي .

أما بالنسبة للسعر ، فقد أعلنت الشركة أنه سيتم الكشف عن جهاز OnePlus Pad 3 خلال الأسابيع المقبلة ويأتي مزود بشاشة LCD مقاس 13.2 بوصة بدقة 3.4K، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 900 شمعة.

يحتوي الجهاز على معالج Snapdragon 8 Elite ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت (LPDDR5x) / 16 جيجابايت (LPDDR5T)، وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

يحتوي جهاز Pad 3 على بطارية بسعة 12,140 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقدرة 80 واط. ويتميز بميزات أخرى مثل نظام التشغيل أندرويد 15 المستند إلى واجهة المستخدم OxygenOS 15، وثمانية مكبرات صوت، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل. لا يدعم الجهاز شبكات LTE، ولكنه مزود بميزات اتصال مثل Wi-Fi 802.11be، وبلوتوث 5.4، وتقنية NFC، ومنفذ USB-C (الجيل 3.2). يبلغ سمكه 5.97 ملم، ويزن 675 غرامًا.