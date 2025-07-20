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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات OnePlus Pad 3.. أحدث جهاز يحصل على أندرويد 15

جهاز لوحي
جهاز لوحي
لمياء الياسين

كشفت شركة OnePlus عن جهازها اللوحي الرائد OnePlus Pad 3 المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite، إلى جانب هاتف OnePlus 13s، في يونيو من هذا العام وفي المقابل، لم تكشف الشركة عن سعره أو موعد توفره في السوق الهندية.

جهاز OnePlus Pad 3
 

وفقًا لشركة OnePlus، سيبدأ بيع جهاز OnePlus Pad 3 في سبتمبر من هذا العام. سيتوفر الجهاز اللوحي بنسختين: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت. وسيُباع بلونين، الأزرق  والفضي .

 أما بالنسبة للسعر ، فقد أعلنت الشركة أنه سيتم الكشف عن جهاز OnePlus Pad 3  خلال الأسابيع المقبلة ويأتي مزود بشاشة LCD مقاس 13.2 بوصة بدقة 3.4K، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 900 شمعة. 

يحتوي الجهاز على معالج Snapdragon 8 Elite ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت (LPDDR5x) / 16 جيجابايت (LPDDR5T)، وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

يحتوي جهاز Pad 3 على بطارية بسعة 12,140 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقدرة 80 واط. ويتميز بميزات أخرى مثل نظام التشغيل أندرويد 15 المستند إلى واجهة المستخدم OxygenOS 15، وثمانية مكبرات صوت، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل. لا يدعم الجهاز شبكات LTE، ولكنه مزود بميزات اتصال مثل Wi-Fi 802.11be، وبلوتوث 5.4، وتقنية NFC، ومنفذ USB-C (الجيل 3.2). يبلغ سمكه 5.97 ملم، ويزن 675 غرامًا.

شركة OnePlus هاتف OnePlus 13s السوق الهندية جهاز OnePlus Pad 3 الجهاز اللوحي

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