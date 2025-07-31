هواتف غير مؤهلة لتحديث Android 16 .. هل موبايلك منهم؟

يستمتع مستخدمو جوجل بيكسل بنظام أندرويد 16 منذ أكثر من شهر، ولكنه لم يصل بعد إلى أجهزة العلامات التجارية الأخرى وفي المقابل، وعدت Realme بأن تكون من أوائل العلامات التجارية التي تُقدم التحديث إلى أجهزتها الرئيسية. هذا يعني أيضًا أن الطرازات متوسطة السعر والأرخص ستحصل على التحديث بشكل أسرع من المعتاد.

سيأتي تحديث أندرويد 16 لهواتف Realme مع واجهة تحديث Realme UI 7.0، والتي يُقال إنها ستُضيف العديد من الميزات الجديدة والتخصيصات والتغييرات القيّمة في جميع أنحاء النظام.

لكن المؤسف هو أن العديد من مستخدمي Realme سيفتقدون هذه الترقية الرئيسية. إليك قائمة بهذه الأجهزة



هواتف Realme غير المؤهلة لتحديث Android 16

لم تُعلن شركة Relme عن الأجهزة التي ستتلقى تحديثًا إلى واجهة Realme UI 7.0 المستندة إلى نظام Android 16. لذا، اعتمدنا على سياسة تحديث البرامج وبعض التخمين لإعداد القائمة التالية:

سلسلة Realme GT

ريلمي جي تي 2

ريلمي جي تي 2 برو

Realme GT 2 Explorer Master

ريلمي GT 5G

ريلمي جي تي ماستر



سلسلة Realme GT Neo

ريلمي جي تي نيو 3

ريلمي جي تي نيو 3T

موديلات سلسلة GT Neo الأقدم

سلسلة أرقام Realme

ريلمي 11 (LTE/5G)

ريلمي 11 برو

ريلمي 11 برو+

ريلمي 11x

نماذج سلسلة الأرقام القديمة

سلسلة Realme Narzo

ريلمي نارزو 60

ريلمي نارزو 60 برو

ريلمي نارزو 60x

موديلات سلسلة Narzo الأقدم



سلسلة Realme Narzo N

ريلمي نارزو N55

ريلمي نارزو N53



سلسلة Realme C

ريلمي C67

ريلمي C55

ريلمي C53

ريلمي C51

ريلمي C51s



إذا كان هاتفك الذكي Realme مدرجًا في القائمة، فمن غير المرجح أن يتلقى تحديث Android 16. مع ذلك، أنصحك بالاطلاع على القائمة الرسمية للتأكد النهائي قبل البحث عن ترقية.

سياسة تحديث Realme تحتاج إلى ترقية

تُقدم Realme تحديثات برمجية سريعة نسبيًا، لكن وعودها بالتحديثات لا ترقى إلى مستوى ما تقدمه معظم شركات أندرويد. لطالما قدمت الشركة ثلاثة تحديثات أندرويد فقط لهواتفها الرائدة، سلسلة GT. ومؤخرًا، بدأت بتقديم أربعة منها مع إصدار سلسلة GT 7.

في حين أنها خطوة لطيفة، إلا أن Realme لا تزال متأخرة بخطوة عن Oppo و Nothing، اللتين تقدمان ما يصل إلى خمسة تحديثات لنظام التشغيل، ومتأخرة كثيرًا عن Samsung وGoogle، اللتين تعدان بما يصل إلى سبعة تحديثات لنظام Android.

تصل الحد الأقصى لتحديثات نظام التشغيل في طرازات Realme متوسطة المدى والأقل تكلفة إلى تحديثين فقط، بينما تقدم منافساتها ما يصل إلى أربعة تحديثات.

أما سامسونج، فهي في فئة مختلفة، حيث تقدم ما يصل إلى ستة تحديثات لنظام التشغيل في طرازاتها الأحدث متوسطة المدى. لذا، لم تعد تحديثات البرامج الأطول حكرًا على الأجهزة الرائدة، وعلى Realme أن تدرك ذلك. ينبغي على العلامة التجارية تقديم دعم برمجي موسع للهواتف غير الرائدة أيضًا.