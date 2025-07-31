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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواتف غير مؤهلة لتحديث Android 16 .. هل موبايلك منهم؟

نظام أندرويد 16
نظام أندرويد 16
لمياء الياسين

يستمتع مستخدمو جوجل بيكسل بنظام أندرويد 16 منذ أكثر من شهر، ولكنه لم يصل بعد إلى أجهزة العلامات التجارية الأخرى وفي المقابل، وعدت Realme بأن تكون من أوائل العلامات التجارية التي تُقدم التحديث إلى أجهزتها الرئيسية. هذا يعني أيضًا أن الطرازات متوسطة السعر والأرخص ستحصل على التحديث بشكل أسرع من المعتاد.

سيأتي تحديث أندرويد 16 لهواتف Realme مع واجهة تحديث Realme UI 7.0، والتي يُقال إنها ستُضيف العديد من الميزات الجديدة والتخصيصات والتغييرات القيّمة في جميع أنحاء النظام. 

لكن المؤسف هو أن العديد من مستخدمي Realme سيفتقدون هذه الترقية الرئيسية. إليك قائمة بهذه الأجهزة 


هواتف Realme غير المؤهلة لتحديث Android 16

لم تُعلن شركة Relme عن الأجهزة التي ستتلقى تحديثًا إلى واجهة Realme UI 7.0 المستندة إلى نظام Android 16. لذا، اعتمدنا على سياسة تحديث البرامج وبعض التخمين لإعداد القائمة التالية:

سلسلة Realme GT

ريلمي جي تي 2
ريلمي جي تي 2 برو
Realme GT 2 Explorer Master
ريلمي GT 5G
ريلمي جي تي ماستر

سلسلة Realme GT Neo

ريلمي جي تي نيو 3
ريلمي جي تي نيو 3T
موديلات سلسلة GT Neo الأقدم

سلسلة أرقام Realme

ريلمي 11 (LTE/5G)
ريلمي 11 برو
ريلمي 11 برو+
ريلمي 11x
نماذج سلسلة الأرقام القديمة
سلسلة Realme Narzo

ريلمي نارزو 60
ريلمي نارزو 60 برو
ريلمي نارزو 60x
موديلات سلسلة Narzo الأقدم
 

سلسلة Realme Narzo N

ريلمي نارزو N55
ريلمي نارزو N53
 

سلسلة Realme C

ريلمي C67
ريلمي C55
ريلمي C53
ريلمي C51
ريلمي C51s
 

إذا كان هاتفك الذكي Realme مدرجًا في القائمة، فمن غير المرجح أن يتلقى تحديث Android 16. مع ذلك، أنصحك بالاطلاع على القائمة الرسمية للتأكد النهائي قبل البحث عن ترقية.

سياسة تحديث Realme تحتاج إلى ترقية

تُقدم Realme تحديثات برمجية سريعة نسبيًا، لكن وعودها بالتحديثات لا ترقى إلى مستوى ما تقدمه معظم شركات أندرويد. لطالما قدمت الشركة ثلاثة تحديثات أندرويد فقط لهواتفها الرائدة، سلسلة GT. ومؤخرًا، بدأت بتقديم أربعة منها مع إصدار سلسلة GT 7.

في حين أنها خطوة لطيفة، إلا أن Realme لا تزال متأخرة بخطوة عن Oppo و Nothing، اللتين تقدمان ما يصل إلى خمسة تحديثات لنظام التشغيل، ومتأخرة كثيرًا عن Samsung وGoogle، اللتين تعدان بما يصل إلى سبعة تحديثات لنظام Android.
تصل الحد الأقصى لتحديثات نظام التشغيل في طرازات Realme متوسطة المدى والأقل تكلفة إلى تحديثين فقط، بينما تقدم منافساتها ما يصل إلى أربعة تحديثات. 

أما سامسونج، فهي في فئة مختلفة، حيث تقدم ما يصل إلى ستة تحديثات لنظام التشغيل في طرازاتها الأحدث متوسطة المدى. لذا، لم تعد تحديثات البرامج الأطول حكرًا على الأجهزة الرائدة، وعلى Realme أن تدرك ذلك. ينبغي على العلامة التجارية تقديم دعم برمجي موسع للهواتف غير الرائدة أيضًا.

جوجل بيكسل نظام أندرويد 16 هواتف Realme واجهة تحديث Realme UI 70 مستخدمي Realme

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