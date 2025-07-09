أندرويد 16 يصل إلى هواتف شاومي رسميًا – قائمة الهواتف المؤهلة

بدأت شاومي بطرح الإصدار المستقر من نظام أندرويد 16 ، لتصبح أول علامة تجارية غير تابعة لجوجل تُطلقه.

يأتي هذا التحديث الرئيسي لأجهزة شاومي مع إصدار جديد من واجهة المستخدم المُخصصة، HyperOS 2.3، والذي يَعِد بأداء أكثر سلاسة، ورسوم متحركة مُحسّنة، وتجربة برمجية مُحسّنة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة Xiaomi Time ، du du] هاتف Xiaomi 15 أول جهاز يحصل على تحديث HyperOS 2.3 المستند إلى نظام Android 16. ولم يقتصر إطلاق التحديث على الصين، بل سيشمل جميع أنحاء العالم بإصدار البرنامج OS2.0.217.0.WOCMIXM .

في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأ هاتف Xiaomi 14T Pro بتلقي تحديث Android 16 في أوروبا ,بينما يتم حاليًا طرح الإصدار الثابت لجهازين فقط، تُجري شاومي اختبارات تجريبية نشطة لنظام أندرويد 16 على مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك سلسلة هواتف Redmi K70، وسلسلة Poco F7، وPoco X7 Pro، وXiaomi Mix Flip، وXiaomi Pad 7 Pro، وغيرها. قد تحصل هذه الأجهزة قريبًا على إصدار ثابت.

ما الجديد في HyperOS 2.3 وAndroid 16 لأجهزة Xiaomi؟

لا يقدم هذا التحديث الرئيسي تغييرات جذرية في واجهة المستخدم أو ميزات مبتكرة، ولكنه يوفر الكثير من التحسينات الداخلية التي تهدف إلى توفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وثباتًا.

يُحسّن تحديث HyperOS 2.3 الرسوم المتحركة والانتقالات، ويتيح تكاملاً أفضل مع التطبيقات الأحدث. ومن المتوقع أن يُضيف التحديث أيضًا أحدث ميزات الأمان من Android 16 لحماية جهاز Android الخاص بك من التهديدات

في الياق نفسه لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن ويعد من الغريب أن شاومي لم تُصدر إعلانًا رسميًا بشأن إطلاق أندرويد 16 كما لا يوجد جدول زمني مؤكد للإصدار أو قائمة كاملة بالأجهزة المؤهلة. وفي المقابل فأن الإصدارات المستقرة قيد الإصدار بالفعل، فمن المتوقع صدور إعلان قريبًا.