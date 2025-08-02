اطلاق نار داخل حانة في أناكوندا بولاية مونتانا ومقتـ ل 4 أشخاص



أفادت وسائل إعلام امريكية بوفاة 4 أشخاص نتيجة ل إطلاق نار داخل حانة في مدينة أناكوندا بولاية مونتانا.

وفي تايلاند وقع حادثا مشابها حيث قالت الشرطة التايلاندية إن مسلحا قتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة من حراس الأمن، وأصيب شخصا آخر في إطلاق نار عشوائي في سوق شعبي للأغذية الطازجة في العاصمة بانكوك .

وقال ذك ورابات سوكثاي، نائب قائد شرطة منطقة بانج سو في بانكوك ، لوكالة فرانس برس: "تُجري الشرطة تحقيقًا في الدوافع. حتى الآن، يُعتبر الأمر إطلاق نار جماعي".

وذكر إن المشتبه به انتحر بعد إطلاق النار، وأن الشرطة تعمل على تحديد هويته، فضلاً عن التحقيق "عن أي صلة محتملة" بالاشتباكات الحدودية الحالية بين تايلاند وكمبوديا.

ووقع الهجوم في سوق أور تور كور، على مسافة قصيرة من سوق تشاتوشاك، وهو مقصد سياحي رئيسي في بانكوك ويعج بالزوار كل عطلة نهاية الأسبوع.