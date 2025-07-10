تفاصيل حادث إطلاق نار علي إسرائيليين عند مفترق غوش عتصيون

أعلنت شرطة الإحتلال الإسرائيلي اصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، في عملية إطلاق نار، وقعت عند مفترق غوش عتصيون".

وقالت شرطة الإحتلال في بيان لها "قوات كبيرة من شرطة لواء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والجيش، وصلت إلى المكان، وتعمل على تأمين المكان، معالجة المصابين، والبحث عن مشتبهين إضافيين".

كما طالبت شرطة الإحتلال السكان إلى "تجنب الوصول إلى المنطقة".



فيما ذكرت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي إن حارس الأمن الذي قتل عند مفترق غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية هو جندي احتياط.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الإحتلال الإسرائيلي أغلق مداخل مدينتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية بعد الهجوم.