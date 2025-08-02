شاب ينهى حياة 4 من أسرة واحدة ويصيب الخامس في سيوة

شهدت منطقة الشحايم بواحة سيوة، غرب محافظة مطروح، حادثًا مروعا يعد قيام شخص بإنهاء حياة 4 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم بالإضاف إلى إصابة شخص آخر في الواقعة.

وكشقت التحريات المبدئية المبدئية ان سبب الحادث بسبب الخلاف على مبالغ مالية كما كشفت التحريات المبدئية أن المتهم استخدم سكين ولوح خشبي فى الواقعة .

كانت مباحث واحة سيوة قد تلقت اخطارا بمصرع 4 أشخاص واصابة خامس جميعهم من أسرة واحدة.

وعلى الفور المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم تحرير المحضر اللازم.

وتم نقل جثامين الضحايا إلى ، مستشفى سيوة ووضعهم في ثلاجة حفظ الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة .

و تمكن ضباط قسم شرطة سيوة من القبض علي المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.