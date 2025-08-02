قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع انطلاقها بالخارج.. خطوات التصويت الصحيحة في انتخابات الشيوخ 2025
مشاجرة بين عمال المحلات بحي شرق سوهاج.. والمحافظ يتخذ إجراءات رادعة| صور
أيمن يونس يعلق على أزمة قيد الزمالك ويوجه رسائل لنجوم الفريق
عمرو دياب يشكر عمرو مصطفي في حفلة بالعلمين ..ماذا قال ؟
محافظ سوهاج يزور مصابي حريق مطعم شهير ويوجه بتوفير الرعاية الطبية
أنجولا ..احتجاجات عارمة على رفع أسعار الوقود ومقتـ ل 30 شخصا
كثرة السجود.. من الصحابي الذي أوصاه النبي بهذا السلوك ؟
جوجل تواصل الحفاظ على أسعار ساعة Pixel Watch 4 دون تغيير.. وتحسينات مهمة في الشحن
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 2-8-2025
شاب ينهى حياة 4 من أسرة واحدة ويصيب الخامس في سيوة
ناقد رياضي يسخر من الزمالك بعد هزيمته أمام بروكسي.. ماذا قال؟
اطلاق نار داخل حانة في أناكوندا بولاية مونتانا ومقتـ ل 4 أشخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مع انطلاقها بالخارج.. خطوات التصويت الصحيحة في انتخابات الشيوخ 2025

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث بدأت صباح أمس الجمعة 1 أغسطس، في مقار السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

وفور انتهاء عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج، يبدأ التصويت في الداخل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 4 و5 أغسطس.

تتمثل الطريقة الصحيحة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2025 في عدد من الخطوات التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس الشيوخ، والتي يتعين على كل ناخب اتباعها أثناء تعامله مع رئيس اللجنة الانتخابية والمعاونين له.

ويشترط في انتخابات مجلس الشيوخ أن يدلي كل ناخب بصوته في دائرته الانتخابية وفقا لمحل إقامته فقط، حيث لا توجد لجان مخصصة للناخبين المغتربين كما هو الحال في الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية.

وبناء على ذلك، يجب أن يكون اسم الناخب مقيدًا في اللجنة الانتخابية التي يدلي فيها بصوته.

ويمكن للناخب معرفة لجنته الانتخابية من خلال تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، كما سيتم تفعيل خدمة الرسائل النصية للاستعلام عن اللجنة وموعد الاقتراع في حينه.

خطوات التصويت على بطاقة اقتراع النظام الفردي

تبدأ أولى خطوات التصويت، وفقا لما ورد في مدونة السلوك الانتخابي، بقيام الناخب بتقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة به لإثبات شخصيته، ولا يشترط أن تكون البطاقة سارية، وذلك إلى رئيس اللجنة فور دخوله اللجنة.

يتولى رئيس اللجنة التأكد من شخصية الناخب من خلال مطابقة صورته الموجودة في البطاقة مع صورته في الواقع، بينما يقوم الموظف المعاون بإثبات اسم الناخب في كشف الناخبين.

بعد ذلك، يسلم رئيس اللجنة للناخب بطاقتي اقتراع تحمل كل منهما ختم اللجنة أو توقيع رئيس اللجنة، إحداهما مخصصة للنظام الفردي وتحتوي على أسماء المرشحين وشهرتهم وصورهم ورموزهم الانتخابية، أما البطاقة الثانية فهي خاصة بالقائمة الوحيدة المرشحة في الدائرة بنظام القوائم.

بعد استلام البطاقتين، يتوجه الناخب إلى إحدى الجوانب المخصصة لإبداء الرأي داخل اللجنة الفرعية، حيث يوجد قلم جاف ومسند. ويقوم الناخب في بطاقة الاقتراع بالنظام الفردي بوضع علامة (صح) أمام اسم أو أسماء المرشحين الذين يرغب في اختيارهم، بشرط أن يكون عددهم مساوي لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.

فإذا كانت الدائرة تتطلب انتخاب مقعد واحد، فيجب على الناخب اختيار مرشح واحد فقط، وإذا كانت مخصصة لمقعدين، فيتعين عليه اختيار اثنين فقط من بين المرشحين.

خطوات التصويت على بطاقة اقتراع نظام القائمة

ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن التصويت على مرشحي القوائم يتم في بطاقة مستقلة، والتي تحتوي على قائمة واحدة فقط، ويُطلب من كل ناخب إبداء رأيه فيها.

يوجد داخل كل لجنة صندوقان  أحدهما مخصص للنظام الفردي، والآخر مخصص لنظام القائمة.

وبعد أن ينتهي الناخب من إبداء رأيه في البطاقتين، يقوم بطيهما ويضع بطاقة النظام الفردي في الصندوق المخصص لها، وكذلك بطاقة نظام القائمة في صندوقها المخصص.

عقب التصويت، يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخط يده أو ببصمة إبهامه، وذلك لضمان شطبه من الكشوف ومنع تكرار التصويت، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بنفس الكشوف.

تصويت المصريين المقيمين بالخارج انتخابات مجلس الشيوخ السفارات والقنصليات مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم مكة

بعد إخلاء سبيلها.. التحفظ على البلوجر أم مكة للمرة الثانية بقسم الشرطة

رئيس اتحاد المهن الطبية إلى جوار نقيب الأطباء البيطريين ونقيب الأسنان

"والله لأوريك".. رئيس اتحاد المهن الطبية يهدد نقيب البيطريين أمام الجمعية العمومية

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الماضي

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025| 93.4% للطب و92.7% للأسنان و88.7% للهندسة

تنسيق الدبلومات 2025

رسميا.. الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن طلاب المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2025

اشتباكات بعمومية المهن الطبية

تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة| صور

الإيجار القديم

بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟

ترشيحاتنا

أندرويد

مسابقة لتصميم الشاشة الرئيسية.. فرصة لعرض لمستك الإبداعية في تخصيص الهاتف

Pixel

تسريب جديد يكشف تصميم Pixel Buds 2a قبل إطلاقها الرسمي

شيري تيجو 7 موديل 2025

سوق المستعمل.. سعر شيري تيجو 7 موديل 2025 أعلى فئة

بالصور

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فوائد غير متوقعة لتناول البطاطا الحلوة .. كنز صحي خارق

فوائد تناول البطاطا الحلوة
فوائد تناول البطاطا الحلوة
فوائد تناول البطاطا الحلوة

وفاة مأساوية لجراح سوداني وزوجته داخل سيارتهما بالسعودية.. والسبب زر في التكييف

تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته
تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته
تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته

شاهد| رحلة أم مكة من بائعة فسيخ إلى تريند السوشيال ميديا.. كيف غيّرتها الشهرة؟

ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

بلاغ ضد حسام حبيب

بلاغ قديم قيد التحقيق.. شيرين عبد الوهاب تتحرك قانونيا ضد حسام حبيب

خناقه سوزى وياسمين الخطيب

عايزة 100 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة ياسمين الخطيب وسوزي الأردنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد