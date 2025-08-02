عمرو دياب يشكر عمرو مصطفي في حفلة بالعلمين ..ماذا قال ؟

وجه الهضبة عمرو دياب الشكر لفريق عمل ألبومه الجديد ابتدينا، وذلك خلال حفله فى مهرجان العلمين بدورته الثالثة، المقامه حاليا على مسرح u arena.

كما وجه عمرو دياب الشكر للملحن عمرو مصطفى تحديدا بعد ان عاد للتعاون معه مرة أخرى، فى ألبومه الأخير “ابتدينا”.

وقال عمرو دياب: "أنا عايز أوجه الشكر لصديقي وحبيبي عمرو مصطفى، لأن بقالنا سنين مشتغلناش مع بعض، وهو اشتغل معايا الألبوم ده في خطفونى، وبخصه بالشكر".

وافتتح الهضبة عمرو دياب، الليلة الثالثة لمهرجان العلمين 2025، في حفل ساهر في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

ظهر عمرو دياب، في حفل مهرجان العلمين بإطلالة كاجوال شبابية، إذ ارتدى بنطال أسود اللون وتيشيرت كت.

وبدأ عمرو دياب، حفل مهرجان العلمين، بأغنية خلينا ننبسط، التي تفاعل معها الجمهور، تبعها بأغنية خلينا ننبسط، ثم قدم أغنية وياه الحماسية، قبل أن يبدأ بغناء ألبومه الجديد.