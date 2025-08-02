محمد لطفي يفاجئ جمهور عمرو دياب بحفل مهرجان العلمين

فاجئ الفنان محمد لطفي، جمهور الهضبة عمرو دياب، في حفل مهرجان العلمين 2025، في دورته الثالثة، المقام ليلة الجمعة 1 أغسطس.

وصعد محمد لطفي على خشبة المسرح، مع عمرو دياب، ليحيي جمهوره، وقال الهضبة لجمهوره: «محمد لطفي ده أخويا».

حفل عمرو دياب

يذكر أن افتتح الهضبة عمرو دياب، الليلة الثالثة لمهرجان العلمين 2025، في حفل ساهر في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

ظهر عمرو دياب، في حفل مهرجان العلمين بإطلالة كاجوال شبابية، إذ ارتدى بنطال أسود اللون وتيشيرت كت.

وبدأ عمرو دياب، حفل مهرجان العلمين، بأغنية خلينا ننبسط، التي تفاعل معها الجمهور، تبعها بأغنية خلينا ننبسط، ثم قدم أغنية وياه الحماسية، قبل أن يبدأ بغناء ألبومه الجديد.

ثم قدم عمرو دياب، عدد من أغاني ألبومه الجديد، مثل: (خطفوني، شايف قمر، بابا) ثم تبعها بأغاني متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وحرص عمرو دياب، على توجيه رسالة شكر لجمهوره في بداية الحفل، وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم مهرجان العلمين، مؤكدا على حرصه بأحياء حفل غنائي في كل دورة بمهرجان العلمين.

