حجز الأب المتهم بضرب وسحل ابنته بسبب جلسة مساج بالشيخ زايد

تباشر النيابة المختصة تحقيقات موسعة في اتهام مصور بالتعدي بالضرب على ابنته بعد اكتشافه خضوعها لجلسة مساج، حيث قررت حجز الأب المتهم على ذمة التحريات.

وقررت النيابة توقيع الكشف الطبي على الفتاة لبيان ما بها من إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة يعمل مصورا، وأنه اعتدى بالضرب على ابنته وذلك على أثناء جلسة مساج للفتاة المجني عليها.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتوالت الجهات المختصة التحقيق مع المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.