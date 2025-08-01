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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كامل الوزير يتفقد مواقع تنفيذ القطار السريع بين مطروح والإسكندرية

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

أجرى  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  جولة تفقدية هامة  لمتابعة تنفيذ مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/العلمين/ومطروح  والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة /الإسكندرية  والذى يتكون من (ميناء السخنة – الخط الاول من شبكة القطار الكهربائى السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد " الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس" – ميناء الاسكندرية الكبير)

حيث تفقد الوزير مواقع العمل في المسافة من محطة مطروح وحتي محطة الإسكندرية مرورا بمحطات (رأس الحكمة والضبعة وسيدي عبد.الرحمن والعلمين والحمام وبرج العرب واستاد الجيش (كينج مريوط ) 
والإسكندرية وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وتشطيب تلك المحطات التي ستساهم في تنشيط ودعم   النشاط السياحي  حيث تقع  هذه المحطات فى مسار القطار السريع على الطريق الساحلى الدولى، كما تقع  وسط هذه المدن، لكى تخدم القاطنين والعاملين بها والمترددين عليها، ويمثل مرور القطار السريع بها حافزا إيجابيا للإقبال عليها سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التى تحتاج إلى أيدى عاملة و وسيلة انتقال  آمنة وحديثة تقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وحيث اطلع الوزير  على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة واكد على تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وان تعبر  المحطات عن المظهر الحضاري لهذا المشروع العملاق

كما تم متابعة التقدم في معدلات تنفيذ وانشاء ورشة الصيانة الخفيفة بمرسى مطروح المقامة على مساحة ٢٥٦ ألف متر مسطح والتي ييتم فيها إجراء العمرات الخفيفة للقطارات وكذلك متابعة التقدم في  معدلات  تنفيذ عدد من الاعمال الصناعية في هذه المسافة  وهي من كباري وانفاق وتم الاطلاع على الموقف التنفيذي لباقى الاعمال الصناعية بالمشروع

واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  على قطاعات المسار التي تم وجاري تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية حيث تم تسليم 387 كم في قطاعات متنوعة  لسيمنز من اجمالي 660 كم وجاري تسليم باقي القطاعات تباعاًٍ وكذلك معدل توريد القطارات حيث تم وصول القطار الإقليمى الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر  ومخطط وصول اول قطار  فيلارو سريع الى مصر  خلال شهر سبتمبر 2025.

كامل الوزير القطار الكهربائي العلمين السخنة مطروح

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