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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعتقال محتمل.. حواجز خرسانية وتأهب أمني حول برج ترامب في نيويورك

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشرت فضائية العربية تقريرا بعنوان "اعتقال محتمل لترمب.. حواجز خرسانية وتأهب أمني حول برجه في نيويورك"، تناولت فيه المشهد الذي يحيط بمقر ترامب في ظل احتمالات القبض عليه بسبب إحدى القضايا.

أوضح تقرير أنه بسبب ممثلة إباحية، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يصبح أول رئيس بتاريخ أمريكا يتم اعتقاله أو توجه إليه الأتهامات، مضيفا أن الرئيس الأمريكي ال45 دعا أنصاره للتظاهر أستعدادا لأحتمالية القبض عليه.

و أشار التقرير إلى أن شرطة نيويورك نشرت حواجز خرسانية حول محيط برج ترمب في نيويورك، خوفا من تكرار فوضى الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021عندما دعا ترامب مناصريه إلى الاحتجاج على نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.

و تابع التقرير أن ترامب متهم بتسديد مبلغ من المال بقيمة 130 ألف دولار لممثلة إباحية، خلال فترة ترشحه عام 2016 لكي تصمت عن علاقة عاطفية تقول إنها اقامتها مع ترمب قبل سنوات.
 

دونالد ترامب ترامب اخبار توك شو توك شو صدى البلد

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