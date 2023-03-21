هجمة صيفية| الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام الربيع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن اليوم يشهد بداية الارتفاعات في درجات الحرارة، وذلك بعد ما شهدته البلاد من انخفاض في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة الماضية، لافتة إلى أن الأمس شهد نهاية فصل الشتاء واليوم هو بداية فصل الربيع رسميًا.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذه الفترة دائمًا ما يصاحبها تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث يبدأ اليوم ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية بقيم تتراوح بين الـ3 و5 درجات مئوية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية من مناطق صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها خلال فترة النهار، بالإضافة إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس.



اعتدال في حركة الرياح

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 23 درجة مئوية، محذرة من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، لافتة إلى وجود اعتدال في حركة الرياح.



