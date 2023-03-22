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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروعات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

عقد الدكتور عاصم سلامة، نائب  محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات وسير الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

ويأتي ذلك بحضور المهندس خالد سعد ممثل دار الهندسة، والدكتور محمد جبر، منسق عام المبادرة ببني سويف معاون المحافظ، ومدحت زكريا، مدير مؤسسة حياة كريمة، وأحمد إبراهيم، عضو وحدة حياة كريمة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية والقطاعات  والمرافق من الري، شركة المياه، الهيئة القومية، الشباب والرياضة، الكهرباء، الغاز، الطرق والنقل والكباري، الاتصالات ، وأعضاء وحدة مبادرة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

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وفي مستهل الاجتماع، تقدم نائب المحافظ بالتهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان، مشيراً إلى توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم، بأهمية تسريع وتيرة العمل بكافة المشروعات والالتزام بالمواعيد التى حددها رؤساء القطاعات للانتهاء من تلك المشروعات، مع ضرورة قيام التنفيذيين بمتابعة الشركات  المسند إليهم تنفيذ المشروعات وخاصة خلال شهر رمضان المبارك وعدم التباطؤ فى تنفيذ الأعمال، والتي ستتم متابعتها من خلال الجولات والزيارات الميدانية لمواقع العمل والمشروعات بصفة دورية.

وتم استعراض مستجدات  الموقف الحالي للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات: الصرف الصحى ، مياه الشرب، الصحة والإسعاف،الغاز ، الاتصالات، الطرق و الشباب والرياضة. 

كما تم الاتفاق على قيام الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية بدراسة إيجاد حلول لسرعة تشغيل مشروعات الصرف، مع التنسيق بين الشباب والرياضة وجهاز التعمير ودار الهندسة لمتابعة موقف استلام المشروعات خاصة في قطاع الشباب والرياضة والمجعمات الخدمية، مع قيام شركة الغاز بوضع خطة عمل لأعمال الشركة بالقرى التي تم إرجاء العمل بها والتنسيق بين هيئة الطرق والغاز لحل الاختلاف في مسافات الحفر الخاصة بالشركة.

مياة الشرب كهربا مبارك الشباب والرياضة الصرف الصحى محافظ بني سويف مبادرة حياة كريمة نائب محافظ بني سويف

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