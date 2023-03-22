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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح فرع المجلس القومي للمرأة.. ويكرم النماذج النسائية المتميزة

صدى البلد

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم ،محافظ بني سويف اليوم ،مقر  فرع المجلس القومي للمرأة ، بمدينة بني سويف، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة سلوى رياض المقرر السابق لفرع المجلس، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، وذلك في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ، وبالتزامن مع أعياد الأسرة والمرأة المصرية.

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وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مكونات وأقسام مقر الفرع ويتكون من طابقين، يضم العديد من المكاتب والإدارات والأقسام، والتي تشمل غرف إدارية ومكاتب شكاوي المرأة، وقاعات للتدريب بأحجام ومساحات متفاوتة، وقاعات اجتماعات وغيرها من الملحقات، بجانب مكتب لبرنامج الادخار والإقراض، ومكان لوحدة إنتاجية "مشغل" لتدريب السيدات والفتيات على المشغولات والملابس.

وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للفرع والذي يعد استمراراً لجهود الدولة في دعم المرأة المصرية وتمكينها، مثمناً الجهود الواضحة التى يقوم بها المجلس بقيادة "د. مايا مرسي" رئيسة المجلس في مجال خدمة قضايا المرأة ، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية لافتا إلى أن المحافظة تعمل على الدفع بجهود المرأة والاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحي الحياة،منوها عن حرصه على دعم وتشجيع  القيادات النسائية سواء في مجال العمل العام أو العمل التطوعي والمجتمعي،نظرا لما يتحلين به من إصرار وعزيمة على مواجهة التحديات،معربا عن تقديره لدور فرع المجلس القومى للمرأة، والمشاركة الفعالة مع كل أجهزة المحافظة، وتقديم الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة السويفية  بمختلف المراكز والمدن والقرى

كما كرم المحافظ عدداً من النماذج النسائية المتميزة في العديد من المجالات المختلفة، في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية ، وسلمهن شهادات تقدير،معرباً عن تقديره  الكبير لهن ومثمنا قصص النجاح ومسيرتهن المشرفة، ليكن نماذج وقدوة ينبغى عليها إبرازها  وتسليط الضوء عليها ، مؤكداً على الدور المحوري للمرأة  في النهوض بالمجتمع المصري،لاسيما في  الفترة  الحالية التي  تشهد مشاركة فاعلة للمرأة وتحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ترجمته الدولة في أكثر من مجال،خاصة في جوانب تمكين المرأة في كل المجالات.

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وضمت قائمة المكرمات: سعاد فضل الله رئيس جمعية المرشدات ، منى عبد الوهاب محمد رعاية شباب جامعة بني سويف ( مدربة متطوعة لتعليم الحرف اليدوية)، إيمان ربيع طالبة بكلية تجارة، جيهان سيد محمد مشرفة دار ايتام جمعية الدعوة الإسلامية، منى سلطان من ذوي الهمم، بسمة ميلاد رئيس محكمة، نادية محمد الصغير، سعاد أحمد مديرة مدرسة بالواسطي، صفاء حامد راتب ممرضة بسمسطا، ماجدة مختار رائدة ريفية ، طوني انا مشرف دار الإعاقة الذهنية بالشرق.

من جانبها أعربت مقررة فرع المجلس ببني سويف عن تقديرها للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" لجهوده الداعمة بشكل عام  في مجال دعم  قضايا  المرأة السويفية في مختلف المجالات، وجهوده وتوجيهاته "بشكل خاص" لسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال إنشاءات مقر فرع المجلس بالمحافظة على قطعة الأرض المخصصة لهذا الغرض منذ سنوات، لإنشاء مقر دائم للمجلس ، والذي يمثل خطوة هامة في مجال دعم المرأة السويفية.

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