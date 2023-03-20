عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 130 محضرًا بمخالفات.. ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في بني سويف

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تكثيف وتعزيز الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وجميع صور الغش التجاري بالسوق السويفي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم

 جاء ذلك خلال استعراض المحافظ للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية في الفترة من 11- 17 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، التي أسفرت عن تحرير 98 مخالفة تموينية للمخابز البلدية.

وشملت المخالفات 19 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 14 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 13 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 11 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرين لعدم وجود ميزان، بجانب 8 محاضر للتصرف في 142 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غدا.. انقطاع المياه عن مناطق بمركز إهناسيا في بني سويف لأعمال التطهير

 

وشمبت الحملة المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مارس للبدالين بنسبة 50٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وتم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة(.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير تحرير محضرً ضد أحد محلات السلع الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها،وتم ضبط والتحفظ على 2 طن ملح طعام مجهول المصدر.

وتم تحرير 4محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة، وقد تم ضبط  والتحفظ على 120 كجم لحوم أبقار، و4محاضر ضد بقالين تموينين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل في ساعات العمل الرسمية، و19 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمةإجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، إضافة إلى إعدام 120 كرتونة زيت طعام منتهي الصلاحية.

وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محطات البنزين لقيامه بتبديد 20 ألف لتر سولار مضبوطة على ذمة أحد المحاضر، ومحضر لأحد المسئولين عن مخزن لزيوت السيارات المستخدمة بدون ترخيص وتم ضبط والتحفظ على طن زيوت مستعملة، علاوة على تحرير محضرين ضد المسئولين عن إدارة طلمبات بنزين بدون ترخيص وتم ضبط 400 لتر سولار  و200لتر بنزين وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف، وتحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في ساعات العمل الرسمية .

وتم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، في حين يجري تشغيل عدد 27 منفذ بعد استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة.

الداخلية البترول وزارة الصحة بني سويف الرقابة مخالفة انقطاع المياه الطب البيطري مجهول المصدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية في أسعار البيض والدواجن قبل رمضان

الزمالك اليوم.. رحيل 12 لاعبا وجهاز فني أوروبي خلال ساعات وقبول استقالة نبيه

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

عاجل.. الأهلي يعتذر عن عدم مشاركته مع ريال مدريد في بطولة ودية

80 جنيهًا للكرتونة.. مفاجأة في أسعار البيض قبل ساعات من رمضان

بعد تصادم مروع.. مرور القاهرة: رفع حطام 3 سيارات أعلي كوبري أكتوبر

صراخ وبكاء.. أول برومو لبرنامج رامز جلال الجديد قبل عرضه في رمضان|شاهد

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتابع برنامج "رحلة التعلم المدمج" لبناء قدرات المعلمين

ترشيحاتنا

مع قرب شهر رمضان .. تحركات جديدة للحكومة لتوافر مختلف السلع بالأسواق

فاركو يتقدم بهدف أمام الاتحاد في كأس رابطة الأندية المحترفة

لضبط أسعار الحديد.. طلب عاجل من شعبة مواد البناء لأجهزة الدولة

أسعار تنافسية لـ اللحوم والفراخ والأرز والمكرونة قبل رمضان|جودة عالية وتخفيضات للنصف

إسرائيل.. حزب نتنياهو يصوت لصالح قانون تغيير النظام القضائي

الغرف التجارية عن "أهلا رمضان": كل معرض يبيع بـ2 مليون جنيه يوميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي.. السعادة تحميك من مرض خطير

صحيفة بريطانية: ذقن الرئيس الروسي بوتين تثير حيرة مسئول أوكراني

إطلالة جريئة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بلوك جديد| شاهد

مقالب رامز جلال.. أحمد السقا يأكل ثعبان في نيفر ايند

فيديو

مقالب رامز جلال.. أحمد السقا يأكل ثعبان في نيفر ايند

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم

صراخ وبكاء.. أول برومو لبرنامج رامز جلال الجديد قبل عرضه في رمضان|شاهد

مش تنكة وأجود قرآن.. بسنت شوقي ترد على منتقدي طريقة كلامها بالإنجليزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ