تحرير 130 محضرًا بمخالفات.. ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تكثيف وتعزيز الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وجميع صور الغش التجاري بالسوق السويفي، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية في الفترة من 11- 17 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، التي أسفرت عن تحرير 98 مخالفة تموينية للمخابز البلدية.

وشملت المخالفات 19 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 14 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 13 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 11 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرين لعدم وجود ميزان، بجانب 8 محاضر للتصرف في 142 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشمبت الحملة المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مارس للبدالين بنسبة 50٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وتم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة(.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير تحرير محضرً ضد أحد محلات السلع الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها،وتم ضبط والتحفظ على 2 طن ملح طعام مجهول المصدر.

وتم تحرير 4محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة، وقد تم ضبط والتحفظ على 120 كجم لحوم أبقار، و4محاضر ضد بقالين تموينين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل في ساعات العمل الرسمية، و19 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمةإجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، إضافة إلى إعدام 120 كرتونة زيت طعام منتهي الصلاحية.

وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محطات البنزين لقيامه بتبديد 20 ألف لتر سولار مضبوطة على ذمة أحد المحاضر، ومحضر لأحد المسئولين عن مخزن لزيوت السيارات المستخدمة بدون ترخيص وتم ضبط والتحفظ على طن زيوت مستعملة، علاوة على تحرير محضرين ضد المسئولين عن إدارة طلمبات بنزين بدون ترخيص وتم ضبط 400 لتر سولار و200لتر بنزين وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف، وتحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في ساعات العمل الرسمية .

وتم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، في حين يجري تشغيل عدد 27 منفذ بعد استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة.