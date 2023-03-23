عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد العمل بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

زار اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، في ضوء  تكليفات  الدكتور محمد هاني غنيم ،  محافظ بني سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل؛ لمتابعة منظومة العمل بالمشروع ،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك في حضور المهندس ناصر النحوي مدير المشروع.

وكيل تعليم بني سويف يشهد حفل ختام الأنشطة بمدرسة الأندلس شرق النيل

علوم الملاحة بجامعة بني سويف تستطلع هلال رمضان بالتعاون مع دار الإفتاء

وخلال الزيارة تابع السكرتير العام المساعد، سير العمل بمحطة السادات وعنابر التربية ، والاطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور التي تتم عبر منافذ البيع بالمحطة، مطمئنا على انتظام العمل بالمنفذ الذي يشهد اقبالاً من المواطنين لشراء وتوفير احتياجاتهم ،من تلك السلعة الإستراتيجية، مما يساهم في ضبط الأسعار في السوق المحلي بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن محطة السادات لإنتاج البيض مقامة على مساحة 140 ألف متر ، وتتكون من  9 عنابر متفاوتة الحجم والإنتاجية ، تم تطوير عنبر منها بطاقة إجمالية 30 مليون بيضة سنوياً  بواقع ( 15 مليون للمشروع الألماني + 15 مليون للمشروع المجري )، فيما يبلغ عدد المنافذ بالمحطة 3 منافذ للبيع.

 

محافظ بني سويف بني سويف زيارة الإفتاء جامعه دار الإفتاء السادات جامعة بنى سويف منظومة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

680 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن أول يوم رمضان

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي| تفاصيل

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

موعد ومكان جنازة الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة

ميتيلاند الدنماركي يكشف حقيقة انتقال إمام عاشور للأهلي| خاص

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم بني سويف يشهد حفل ختام الأنشطة بمدرسة الأندلس شرق النيل

ترشيحاتنا

«البحوث الإسلامية» يعلن أسماء الفائزين بمسابقة «الأزهر ودوره في حفظ الدين والوطن»

كواليس وأسرار.. ماذا فعلت «أبلة فضيلة» مع طفل أراد التقاط صورة معها؟

الخارجية الروسية تصف أوكرانيا بالمواد الاستهلاكية بالنسبة لحلف «الناتو»

رئيس التنمية الصناعية يناقش مع حسن علام للمقاولات موقف مشروعات الصعيد

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

5 خطوات.. كيف استعد النادي الأهلي لمواجهة الحسم أمام الهلال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول 3 أطعمة في السحور.. تزيد من العطش وتسبب السمنة

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

الصور الأخيرة لـ أبلة فضيلة قبل رحيلها| شاهد

سفرة رمضان: عرق فيليه وأرز.. مشروب كركديه بالتمر الهندي.. الحلو قطايف بالكاسترد

فيديو

أبرزهم مؤمن زكريا.. نجوم الرياضة يشهدون ليلة عُمر إمام عاشور| فيديو جراف

بحترم خالد يوسف وأحمد الفيشاوي مش عاتق.. تصريحات صريحة لـ رانيا يوسف

فرق العمر مش كبير أوي.. حكاية علاقة رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي وحقيقة الزواج

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ