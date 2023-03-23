سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد العمل بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة

زار اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل؛ لمتابعة منظومة العمل بالمشروع ،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك في حضور المهندس ناصر النحوي مدير المشروع.

وخلال الزيارة تابع السكرتير العام المساعد، سير العمل بمحطة السادات وعنابر التربية ، والاطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور التي تتم عبر منافذ البيع بالمحطة، مطمئنا على انتظام العمل بالمنفذ الذي يشهد اقبالاً من المواطنين لشراء وتوفير احتياجاتهم ،من تلك السلعة الإستراتيجية، مما يساهم في ضبط الأسعار في السوق المحلي بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن محطة السادات لإنتاج البيض مقامة على مساحة 140 ألف متر ، وتتكون من 9 عنابر متفاوتة الحجم والإنتاجية ، تم تطوير عنبر منها بطاقة إجمالية 30 مليون بيضة سنوياً بواقع ( 15 مليون للمشروع الألماني + 15 مليون للمشروع المجري )، فيما يبلغ عدد المنافذ بالمحطة 3 منافذ للبيع.