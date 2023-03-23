منة فضالي وإيمان العاصي في أولى حلقات مسلسل جعفر العمدة.. شاهد

روجت الفنانة هالة صدقي لـ مسلسلها الرمضاني "جعفر العمدة" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتبت هالة صدقي: “انتظرونا النهاردا الساعة ١٠.١٥ بتوقيت القاهرة علي dmc وحلقة النهاردا فيها كمان النجوم منة فضالي وايمان العاصي”.

ينتهي الفنان محمد رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسله جعفر العمده داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بعد يومين، ويتبقى له عدد من المشاهد في مناطق خارجية بالقاهرة.

ويخوض محمد رمضان، دراما رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.