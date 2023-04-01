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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالمسجد الأنصارى .. صور

المنوفية تحتفل بذكرى
المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

أناب اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية،  اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة لحضور الإحتفال الذى تنظمه مديرية الأوقاف بمناسبة  ذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالمسجد الأنصارى بمدينة شبين الكوم ، بحضور الشيخ خالد عبد السلام وكيل مديرية الأوقاف، وعدد من الأئمة والدعاه ولفيف من القيادات التنفيذية  والشعبية بالمحافظة. 

بدأت فاعليات الإحتفال بعد أداء شعائر صلاة العشاء، أعقبه تلاوة أيات من القرآن الكريم ،  ثم خطبة لوكيل  مديرية الأوقاف تحدث فيها عن الدروس المستفادة من ذكرى انتصار العاشر من رمضان فهو يوم من أيام الله عزوجل لنا ولأمتنا العربية والإسلامية ، مؤكدا على أن هذا الحدث الفريد يعد مبعثاً للفخر والإعتزاز ورمزاً تاريخياً من رموز الوطنية والبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة .

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كما تناولت الخطبة فضل شهر رمضان والتى ارتفعت فيه رايات المسلمين عالية خفاقة ، داعياً المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والإستقرار وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء . 


ومن جانبه قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجموع أبناء شعب المحافظة بمناسبة تلك الذكرى العطرة ، مشيدا بالدور الرائد للقوات المسلحة والتى ستظل دائما وأبدا القوة والحصن المنيع فى الدفاع عن وطننا الغالى وصون مقدراته ، فضلا عن دعم جهود الدولة نحو الدفع بعجلة التنمية والبناء.

المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
المنوفية تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
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