التلفزيون السوري: مطار المزة في دمشق يتعرض للقصف

قال التلفزيون السوري اليوم الأحد، إن هناك أنباء عن دوي انفجارات في مطار المزة بدمشق.

وتأتي أنباء القصف بعد وقت قليل من إعلان إسرائيل سقوط طائرة مسيرة دخلت إلى الأجواء الإسرائيلية من جهة الحدود الشمالية اللبنانية قادمة من سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في وقت سابق، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى بمحافظة حمص.

وبحسب الوكالة السورية فإن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في المنطقة الوسطى، وسمع دوي انفجارات في منطقة الهجوم.

وأشارت الوكالة إلى أن الاستهداف تم عبر إطلاق الصواريخ وأسقطت الدفاعات السورية بعضها، وفي الوقت ذاته اقتصرت الأضرار على الماديات.