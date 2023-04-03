الحلقة 11 من مسلسلات رمضان| تشييع جنازة الشيخ موسى بـ الكتيبة 101.. نيللي كريم تفضح أحمد عيد

شهدت الحلقة الحادية عشر من المسلسلات التي تعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان 2023 ، العديد من التطورات والأحداث، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها، من خلال التقرير التالي:

وعود سخية

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “وعود سخية” العديد من الأحداث المشوقة، حيث انتقمت الفنانة حنان مطاوع من المعلم فهيم بتسليط حمادة عليه لقتله داخل السجن.

ويموت المعلم فهيم داخل السجن وكان قد كتب كل ممتلكاته بيع وشراء لسخية قبل وفاته، بينما قامت حنان مطاوع بطرد منصور امام اهالي الحارة، وقالت للجميع انها اصبحت المعلمة فهيمة، وبذلك انتقمت من منصور والمعلم وزوجته.

واكتشفت رجيبة زوجة منصور أنها لا يمكنها أن تحمل لتعود إلى منزلها في حالة من القهر والحزن.

الصفارة

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل “الصفارة” العديد من الاحداث المشوقة، حيث وجد شفيق نفسه مقيداً في السرير بعد شجاره في حفل الشركة الذي عاد إليه في الحلقة الماضية من خلال الصفارة.

ويقول الطبيب المعالج له انه يعيش حالة من الوهم ولا يصدق قصة الصفارة، ويخبره انه في حالة عصبية مما تعرض له من ضغوطات في العمل، وترك حبيبته له، ليبقى لغز الصفارة غير معروف، سواء هي تنقله عبر الزمن أم هذة مجرد تهيؤات.

سوق الكانتو

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "سوق الكانتو"، العديد من الاحداث، حيث مرض الفنان عبد العزيز مخيون.

ورفض عبد العزيز مخيون، مقابلة الطبيب الذي أحضرته له ابنته.

بينما في الحلقة السابقة فاجأت شيرين، والدة مي عز الدين، الحضور، بموافقتها على خطوبتها من يوسف، ابن مدام ماري، وذلك في أثناء حفل تسديد الديون، الأمر الذي أزعج أمير كرارة، وجعله يغادر، ولكن مي عز الدين، أصرت على أن يغادر معها إلى البنسيون؛ فقررا الذهاب إلى البحر سويا.

بابا المجال

مسلسل بابا المجال الحلقة ١١.. مصطفى شعبان يستعد للخروج من السجن..وشقيقته تتعرض للتسمم

بدأت أحداث الحلقة 11 باستعداد زين (مصطفى شعبان) للخروج من السجن بعد أن قام والده زكريا الديب (رياض الخولي) بالقبض على السفاح الحقيقي وتسليمه للشرطة.

وتتعرض شقيقة زين حبيبة (رحمة يوسف) للإجهاض بعد تناولها العصير المسمم، ووافق زوجها (باسم سمرة) على استئصالها الرحم بعدما شعر أن حياتها في خطر.

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بابا المجال بترحيل زين (مصطفى شعبان) إلى النيابة بسيارة الشرطة.

وتعطلت سيارة الشرطة لكن قام زين بتصليحها، وأخبره الضابط (محمد نجاتي) أنه يعلم أنه برئ وأنه سيقف بجانبه حتى يثبت براءته.

وفي الوقت نفسه، حاول والد زين زكريا الديب (رياض الخولى) الوصول إلى الرجل الذي شهد شهادة زور بأن زين هو السفاح، وسلمه للشرطة.

مسلسل "بابا المجال" تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها النهار ، والنهار دراما، والتليفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.

ضرب نار

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل ضرب نار ؛ العديد من الاحداث المثيرة .

قامت ياسمين عبد العزيز بمحاولة اجهاض نفسها ؛ لعدم رغبتها في الطفل بعد حبس جابر الكوماندا.

وتذهب ياسمين الي الطبيب الذي أخبرها بأن الحمل لايزال موجودا وأنها لم تجهض الجنين.

فيما تحاول مها نصار صديقة ياسمين عبد العزيز إقناعها باجهاض الجنين.

علاقة مشروعة

شهدت الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة انهيار نجل ياسر جلال بعد مشاهدة والده في أحضان زوجته الثانية مي عمر، داخل فيلتهم.

وخرج نجل ياسر جلال برفقة صديقته وتنازل المخدرات والكحوليات في حالة انهيار شديدة لنسيان ما شاهده، وعاد إلى المنزل بعد ساعات في وضع سيء.

في الوقت نفسه اتهمت مي عمر سائق ياسر جلال الأمين بسرعة ساعة من منزلها، وصدقها زوجها وطلب منه مغادرة العمل، وسط حالة صدمة وذهول منه.

وفي نهاية الحلقة تعرضت مي عمر لحالة صحية طارئة، وفقدت جنينها بسبب العصبية وأخبرها الطبيب بأنها يمكنها تعويضه وسط حالة انهيار منها.

مذكرات زوج

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل مذكرات زوج احداث مثيرة حيث افتعلت شيرين التي تجسدها عائشة بن أحمد مشكلة جديدة مع زميلها في العمل بسبب محاولته التقرب منها.

فيما عرض سيف على سلمي مقابلة والدته ليتقدم للزواج منها لكونه يحبها، و نجح في إقناعها برؤية والدته.

الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي أحداثًا مشوقة حيث تواجد الدكتور طه عياد في حفل كبير مع محبيه يوجه له نصائح عن واجبات الزوج والزوجة وتطور المشاكل الزوجية وكيفية مواجهتها.

الكتيبة 101

كشفت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الكتيبة 101 الجهود التي قامت بها القوات المسلحة للرد على العملية الغادرة بليبيا عام 2015، مع إذاعة بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهير والذي وعد فيه بجلب حق الشهداء من الإرهابيين في ليبيا وتحديدا منطقة سرت.

وتطرقت الحلقة إلي العمليات النوعية التي قامت بها القوات المسلحة بجانب العمليات الجوية التي شنتها قوات الجيش للأخذ بالثأر، ليكون هذا أبلغ رد من قواتنا المسلحة علي هؤلاء التكفيريين.

ستهم

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، تطورات مفاجأة، وبدأت رحلة التعب والمشقة لـ"ستهم" الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا، بالقاهرة، حيث أنها بعدما أنقذت طفلتها الرضيعة من الموت الحلقة السابقة، قررت ترك المكان، والبحث عن العمل في مكان آخر، وبالفعل وجدت سيارة قديمة موجود بأحد شوارع القاهرة، فقررت العيش بها لحين وجود مكان تسكن فيه، وعرض عليها صاحب عربة الفول العمل معه وافقت على الفور.

كما شهدت الحلقة بدء رماح الشخصية التي يقدمها "جهاد سعد"، في التنقيب والبحث عن الآثار تحت منزل والدهم غانم، و برج الحمام، وعرض رماح الأمر، على كلا من شقيقة جبر "محمد عبد الحافظ"، ومصطفى" إبراهيم السمان"، والذي رفض ما يفعله رماح، والتنقيب على الآثار خاصة في ظل غياب ستهم"روجينا"، ولا أحد يعرف مكانها وكيف تعيش؟.

وكانت تلقت النجمة روجينا، حفاوة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد عرض الـ10 حلقات الأولى من مسلسل "ستهم"، للكاتب ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز، وأطلقوا عليها "نجمة رمضان"، حيث أنها اعتمدت على تغيير جلدها كليا، وجسدته بطريقة منفردة، واعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها بداية من الحلقات الأولى مدى الصدمات، ولأزمات التي تتعرض كلها في كل حلقة.

حضرة العمدة

ناقشت الحلقة الحادية عشر من مسلسل حضرة العمدة للنجمة روبي مشكلة الزواج المبكر .

وتفاجأت العمدة صفية " روبي " برغبة إحدى فتيات البلد في الانتحار برفقه أولادها وذلك بعد مشاكل مع زوجها .

واتضح بعد ذلك ان الفتاة تزوجت في سن الـ١٣ عاما وأنجبت أربعه أطفال وهي الآن في سن الـ١٨.

ورغبت الفتاة في الطلاق من زوجها بسبب العيشة الصعبة التي تواجهها .

على الجانب الآخر كانت وفاء عامر " شلباية" حصلت على ٢ مليون جنيه من شيخ القبيلة وأثناء عودتها اعترض طريقها قطاع طرق ولكنها استطاعت الهرب .

وانتهت الحلقة على وقوع شلباية في ورطة بعد مرورها على كمين وكان سيبدأ في تفتيش السيارة .

عملة نادرة

بدأت أحداث الحلقة 11 من مسلسل عمرة نادرة، بمصارحة نادرة الجميع واخبارهم ان مسعود هو قاتل بلال وسط ثورة من كل افراد الاسرة يتهموها بالجنون، وسط ندب سكينة المستمر تخرج نادرة تقرير الطبيب الشرعي، يؤكد لها عبد الجبار ان التقرير ليس كافياً.

تطلب منهم أنس الصعود من اجل الراحة، يهدد عبد الجبار نادرة بالقتل لو علم احد بتقرير الطب الشرعي، يجلس مسعود في غرفته حيران ينظر لنفسه في المرآه، تنظر له سميرة و تسأله في حظر لو كان هو القاتل، يحلف مسعود لسميرة انه بريئ.



تسأل سكينة عبد الجبار اذا كان يشك في مسعود و تؤكد له ان نادرة لعنه و حضرت اليهم، تؤكد إسراء لعلاء انها تشك في مسعود و تؤيد كلام نادرة، تذهب سكينة لنادرة محذره و مهدده و تؤكد لها في حال عاودت اتهام مسعود بقتل اخوه بلال ستقتلها بدم بارد، يسأل علاء مسعود عن حقيقته و يؤكد له مسعود ان مالهم من حرام و انه يراه تاره ولي و تاره فلاتي يرافق غالية الغزية، يؤكد عصام لوالدة حسن أبو عصايا انه ترك آنس و انه كان في غفله من امرة و كان لابد من تواجده بجانبة، يفرح حسن بالامر و يعده بزواجه من احساً البنات، تؤكد أنس لنادرة ان ما قالته يفتح عليها طاقة جهنم، تسالها عن الشخص الذي كانت برفقته و تخبرها انه اخوها، تزور نفيسة صديقة اسراء التي رافقتها للمعبد و تطلب منها 20 الف جنية و يبدوا عليها التهديد بعض الشيء.



تتلقى نادرة خطاب من رجل مجهول "شداد –الفنان طارق لطفي" يخبرها ان هواها قد أصاب قلبه و يؤكد لها معرفته القديمة بها و يذكرها بلعبهم سوياً و هم أطفال و يبدي له اعجابه بقوتها امام عبد الجبار و يترك لها رقم هاتفه لكي تتواصل معه لو احتاجت لشيئ.

تخشي إسراء من نفيسة بسبب طلبها للمال خوفاً من فضح امرها و تطلب من علاء الأموال و يوافق على الفور، يعاتب عادل رجل المقبره على فضح امرة و يخبرة بخطف حسن أبو عصايا لولدة من امام المدرسة معاقباً له على تعاونه مع عادل و والدة، تطلب سكينة من عبد الجبار حضور المولد و يخبرها ان نادرة ستتنازل عن الأرض بعد أسبوع، يتسلل مسعود لبيت دميانه سراً من الشباك و تستيقظ مزعورة، يطلب منها مسعود الاطمئنان و ان تنسى انه ابن الكبير و يخبرها انه يريد منها ان تساعده لتخفيف همومه و تطلب منه دميانة ان يذهب لزوجته و يتركها، عند مغادرة مسعود بيت دميانة يراها الشيخ الشاب عمر و تشعر دميانة بالخوف.



يقابل الأستاذ القاهري وسيم رقية و والدها و يطلب منه يد ابنته رقية و يرد علية والد رقيه بالانتظار لبعد المولد، يشعر عصام يخيانة عمه عطية و ولده عادل و يؤكد له حسن ان الامر ليس على هواه، تشتكي دميانه لعزت من الشيخ الشاب عمر و انه يريد طردها من البلد و يؤكد لها عزت من ضرورة عودة زوجها ميلاد، يقدم عبد الجبار لنادرة مليون جنية بدلاً من الأرض و يطلب منها بعد إقامة المولد ان تتنازل عن الأرض و توافق نادرة و تهلل لها سكينة مناصرة لأول مره، تتصل نادرة بدميانة سراً و تطلب منها تنفيز كلامها، تتوجه نادرة و رضيعها و خادمتها الخاصة و الحارسة شوق، تدخل نادرة إحدى الغرف بحجه تبديل ملابسها لنجد بإنتظارها شداد الفنان محمد لطفي.

ليل أم البنات

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 11 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يتعرض جمال “محمد أحمد ماهر" إلى صدمة نتيجة رفض ابنة ليل “ديانا هشام” الارتباط به وكان ذلك من خلال وسيط وهى صديقة ليل “حنان يوسف”.

بينما يقوم محمد مهران بتوجيه اللوم والعتاب لوالدته بسبب زواجها من شريك زوجها السابق كيدا فيه وهو الأمر الذى وبخها عليه.

الكبير اوي ٧

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11، إصابة جوني، بدور برد شديد، بعد لعبه أحد الألعاب مع شروق (آيتن عامر) ومربوحة (رحمة أحمد فرج) وهجرس (محمد سلام) باستخدام الماء، وهنا يظهر بيومي فؤاد، بشخصية الطبيب المعالج لـ جوني.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

ويبدأ مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11، بسفر جوني (أحمد مكي) مع البلوجر شروق (آيتن عامر) إلى المزاريطة، بعد خطبتهما، لكن شقيقه الكبير يعترض على الخطبة، وزوجته مربوحة أيضًا (رحمة أحمد فرج).

يخبر جوني، شقيقه التوأم الكبير، بأنه خطب شروق بشكل صوري، من أجل زيادة المتابعين على السوشيال ميديا، ولكنهما لا يعلنان ذلك، في الوقت الذي يعترض عليه الكبير.

ويصاب جوني، بدور برد شديد، بعد لعبه أحد الألعاب مع شروق ومربوحة وهجرس (محمد سلام) باستخدام الماء، وهنا يظهر بيومي فؤاد، بشخصية الطبيب المعالج لـ جوني.

تختتم أحدث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11، بذهاب مربوحة إلى زوجها، وإخباره أن جوني قام بخطبة شروق، طمعًا في المتابعين على السوشيال ميديا.

رمضان كريم ٢

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل رمضان كريم ٢ تراجع نجلاء بدر عن فكرة التمثيل بعد الخلاف الذي حدث مع زوجها محمد لطفي الحلقة الماضية، وبدأت مشروع جديد لتصميم الملابس وذاع صيتها بالعبايات التي تصممها في الحارة

أما ويزو فقد حرقت ملابس خالها سيد رجب بعد تركها المكواة علي الملابس، وينجو سيد رجب وسلوى عثمان من حريق بمنزلهما.

شهدت الحلقة العاشرة مم مسلسل رمضان كريم 2 احداثا مشوقة بين محمد لطفي وزوجته نجلاء بدر حيث علم ان زوجته وابنته يتدربان في ورشة تمثيل من أجل دخول عالم الفن.

ذهب إليهما في الورشة وأخذهما إلى المنزل ورفض الأمر وعاتبهما على التصرف بدون علمه.

الاجهر

شعر أحمد صفوت بحالة من الندم بعد وضع السم لوالده المعلم السعداوي "سيد رجب" في الطعام ووفاته بسببه.

بدأت الحلقة الحادية عشرة بحديث بين السعداوي والأجهر وأخبره أن ابنه حاول قتله بالسم وطلب منه إطلاق الرصاص عليه حتى لا يموت بسبب ابنه، وخرجت الرصاصة من عمرو سعد أثناء محاولته الحصول على السلاح من سيد رجب.

شيعت جنازة والد أحمد صفوت "ميدا" وسط شعوره بالذنب ورفضه محاولات التخفيف عنه من زوجته سارة سلامة ووالدته نهلة سلامة التي وضعت له السم بيديها، وطلبت من الليني جلب الأموال من عمرو عبد الجليل بعد تنفيذ الاتفاق.

رسالة الامام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 11 تطورا جديدا في الأحداث حيث يقرر عمرو "رامز أمير" أن يهرب ومعه هند "سلمى أبو ضيف" الا ان صاحبه "أمير صلاح الدين" يوقفه عن هذا الفعل ويعدله عن قراره.

بينما يساعد الإمام الشافعي “خالد النبوي” الطفل الصغير الذى كان يحترف السرقة ويحاول أن يقومه من خلال مشاركته فى حلقات الدروس الدينية وهو ما طلبته والدته أيضا من الإمام الشافعي.

وفى مشهد رومانسي تسيطر عليه حالة من الحزن الشديد يظهر عمرو “رامز امير” أمام منزل هند “سلمى أبو ضيف” ليخبرها برفض خالها جلال الدين.

سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 11، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

أرخ مسلسل سره الباتع الحلقة 11، إلى بطولات الجيش المصري، وصمودهم أمام العناصر الإرهابية والتكفيرية في سيناء، والذي استهدفت عناصرهم، رجال القوات المسلحة فأسقطت منهم شهداء، وثأر باقي رجال الجيش لزملائهم وأسقطوا العناصر الإرهابية قتلى أمامهم، وفر باقي العناصر هاربين.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 11، يتم استشهاد صف ضابط نادين جمال (أحمد صفوت)، وشهدت المشاهد الأخيرة للمسلسل، مشاهد مأساوية وجنائزية، ترصد حرقة أهل الشهيد على فراقه.

المداح

نهاية مأساوية شهدتها أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» بقتل «الحاجة عفاف» والدة «صابر-حمادة هلال» على يد ابنتها «هبة - هلا السعيد» وهي تحت سيطرة كاملة من الجن، ظنًا منها إن صابر هو الذي ينام مكان والدته على السرير.

وينهار صابر ويحاول إنقاذ والدته ولكن بعد فوات الأوان، ويدخل في صدمة كبيرة بعد موت والدته الحقيقة، ويجتمع «هايم – محمد رياض» و«أحلام- رانيا فريد شوقي» بعد الحادث المؤلم الذي شهدته أسرة صابر ويطلب منها أن تذهب إلى هناك وتواسيهم حتى لا يشك أحد في أي شئ وتذهب والدة صابر «الحاجة صفاء» بالتبني لـ صابر وتصارحه أن هبة لم تكن على طبيعتها في الأيام الأخيرة وأنها كانت دائمًا شاردة الذهن والفكر، يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه صابر أن يجمع الخيوط لمعرفة الحقيقة.

وفي ظل الأجواء الصعبة التي يشهدها منزل أسرة «صابر-حمادة هلال» تطلب زوجته «رحاب - هبة مجدي» الطلاق والإبتعاد عن حياته الصعبة، بينما تذهب «تاج - يسرا اللوزي»، إلي «الدكتور إبراهيم – خالد زكي» لتخبره أن الجن انتصر على «صابر» بعدما قتلت أخته والدتها.

ويتواجد في المكان «وليد - تامر شلتوت» ويسمع إلى ما تقوله تاج ويحاول التنقيب على أي شئ يخص كتاب العهد، وتتحدث أحلام مع صابر وتخبره إنه هو المقصود بدلًا من والدته وبدأت تحذره عن ما سيحدث قريبًا، وتستمر في المحاولة لنشر الفتنة بين صابر ورحاب من خلال قراءة الفنجان، وتحاول أن تجذبها تجاه «زين-محمد عز» لتبعدها عن صابر بطريقة غير مباشرة ويحلم صابر بـ والدته وهي تقف على قدميها وترتدي ثوب أبيض وأوصته على هبة شقيقته برغم الذي فعتله بها ويطلب صابر رؤية هبة قبل دفن والدته في أسرع وقت.

وفي الوقت ذاته، تجتمع عشيرة الجن برئاسة «هند بنت الأحمر- لوسي» وتعاقب «هايم-محمد رياض» بسبب الذي فعله مع هبة وتحذره من أن يفكر بمفرده مرة ثانية لأنها تريد أن تجلب صابر إلى صفوف الجن وتجعله قائدهم وقتل والدته سيبعده عنهم، وتنتهي الحلقة عند زيارة صابر لشقيقته هبة في السجن ويطلب منها أن تساعده بعد نفيها أنها هي القاتلة وفجأة تتحول ملامح هبة وتخبره إن والدته ليست المقصودة بل هو وتضربه على رأسه، فهل ستنجح محاولة هبة في قتل صابر أم لا؟.

رشيد

أذيعت الحلقة 11 من مسلسل رشيد الذي يقوم ببطولته ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح، وحملت الحلقة العديد من الأحداث.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل رشيد العديد من المفاجآت ومنها أن السيدة “ميمي جمال” التي اشترت شقة ابنه فاروق “أشرف عبد الغفور” هي التي كانت تراسله بالخطابات في السجن، ومات قبل أن يعرف هذه الحقيقة.

كما شهدت الأحداث مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن سيف “حسن مالك” يشارك في تجارة الأعضاء، أما أسماء “ريهام عبد العفور” فقد تم اكتشاف أنها لا تملك الكوافير وأن هناك سيدة “صفوة” تعمل لصالحها حيث أنها واجهة فقط .

اكس لانس

أذيعت الحلقة 11 من مسلسل إكس لانس ، والذي يعرض عبر منصة viu ، ويشهد عودة محمد سعد الي الدراما التليفزيونية.

يحاول الحناوي “ محمد سعد ” التخلص من الجثه التي قام باخفائها في ورشته بعد ان قام بهدس صاحبها بسيارته ، الا انه حتي انتهاء احداث الحلقة لم يتمكن من ذلك .

كما توفت السيدة التي تعمل لذي كابلز “ أحمد فتحي ” في اللحظة التي ذهب برفقته زوجته ليعطيها طفلته .

اما جارة الحناوي “ سارة درزاوي” فقد طلبت من صديقتها ان تضع لها خطة حتي تتمكن من اثارة اعجاب جاره “ عمر متولي ” ، بعدما قام بعمل حظر لها عبر الهاتف .

كشف مستعجل

كشفت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch Itعن القرار الأخير لدكتور سهام (محمد عبد الرحمن) للتخلص من يوسف (مصطفى خاطر) وهو السفر إلى الخارج، فبعدما اتفقا على أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها، عاد يوسف مرة أخرى لتهديد سهام، الأمر الذي جعل السفر هو الحل الأمثل.

وخلال الحلقة، حاول سهام قتل يوسف، ووضع له السم في النسكافيه، ليشرب كلاهما من الكوب ويقوما بإطلاق النار على بعضهما في مشهد كوميدي مميز، ولكن في النهاية استيقظا في السيارة، ليطلب سهام من يوسف الابتعاد عن اخته حتى لا تتعلق به أكثر.

جعفر العمدة

بدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل جعفر العمدة؛ للنجم محمد رمضان بأحداث مثيرة .

وأخبرت نرجس " منة فضالي" ؛ زوجها جعفر العمدة انها حامل ليصدم محمد رمضان وكاد ان يرمي عليها يمين الطلاق لوضع نرجس يدها على فمه.

وتحدث جعفر العمدة مع والدته صفصف ؛ والتي نصحته بضرورة انجاب نرجس وعدم التخلي عن نجله.