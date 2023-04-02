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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوق الكانتو الحلقة 10 .. الاتفاق على استئجار الدكان الأحمر

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "سوق الكانتو"، العديد من الأحداث المشوقة، حيث حاول الفنان محمود البزاوي، إقناع عوض أن يتزوج من ابنته.

واتفق محمود البزاوي، مع عوض أن يستأجرا الدكان الأحمر من مي عز الدين، "راوية" بعدما لم تستكمل عملية البيع في الحلقات السابقة.
 

يذكر أن مروة عبد السميع، مصممة أزياء مسلسل "سوق الكانتو"، قالت إن مسلسل سوق الكانتو تدور أحداثه في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات، وهي فترة لم تحدث فيها أي أفلام معروفة في ذلك التوقيت، لافتة إلى أن مصر في ذلك التوقيت كانت قريبة من الأوروبيين بشكل كبير.

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وأضافت "عبد السميع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية الأولى، أن سوق الكانتو عبارة عن سوق يبيع الأقمشة والملابس التي تأتي من أوروبا، والشارع المصري في ذلك التوقيت كان مليئا بملابس من الطبقات المختلفة. 

مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان، مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

محمود البزاوي سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو مروة عبد السميع شافكي المنيري

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