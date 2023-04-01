عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رجب: أرفض تجسيد شخصيات نجوم الفن .. وأتابع مسلسل سوق الكانتو في رمضان

محمد رجب
محمد رجب

أكد الفنان محمد رجب، عدم تفضيله تجسيد شخصية أو حياة أي من نجوم زمن الفن الجميل، موضحا أن هؤلاء نجوم عظام وحبهم الجمهور على شكلهم وطباعهم وتجسيدهم أمر صعب، قائلا: "مش بفضل أجسد شخصية حد والتجارب اللي زي ده بحس انها تحتاج بذل مجهود كبير".

txt

محمد رجب: فيلم عبده موتة اتعرض عليا ورفضته واحترم فن محمد رمضان .. فيديو

txt

محمد رجب: اشتغلت كومبارس فترة طويلة واتبهدلت لحد ما اكتشفتني ايناس الدغيدي

أشار الفنان محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، إلى أنه قد يكتب في يوم مذكراته الشخصية، ومزح قائلا: "مش بفضل اجسد شخصية حد وممكن اكتب مذكراتي في يوم من الأيام وأنا فخور بنفسي".

وكشف الفنان محمد رجب، عن أنه يتابع مسلسل "سوق الكانتو" خلال دراما رمضان الحالي، مضيفا: "مهتم اتابع مسلسل سوق الكانتو وتابعت منه حوالي 6 حلقات حتى الان".

دراما رمضان زمن الفن الجميل نجوم الفن الفنان محمد رجب قناة القاهرة والناس الإعلامية أسما ابراهيم برنامج حبر سري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

فضيحة في شركة اتصالات شهيرة.. مدير سرق الأموال بمساعدة مسئول حكومي بالضرائب

شكلك نبيه .. الرئيس يوجه بمحو أمية جندي قبل انتهاء الخدمة |فيديو

محمد صلاح يرفض الإفطار بعد تبديله أمام مانشستر سيتي.. شاهد

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي اليوم.. مفاجأة في خط الوسط وورقة كولر الرابحة على الدكة

ترشيحاتنا

شاهد ماذا فعل جماهير الأهلي في استاد القاهرة قبل مواجهة الهلال بدقائق

الخروب ممنوع فى 3 حالات.. تعرف عليها

تشيلسي يخسر بثنائية أمام أستون فيلا ويصعب موقفه في الدوري الإنجليزي

تركيا تعلن عن دخول المرحلة الثانية من مواجهة أثار الزلزال المدمر

هل الاحتلام في نهار رمضان يفسد الصيام؟ الإفتاء تحسم الجدل

بايرن ميونخ يحسم كلاسيكو ألمانيا برباعية في شباك دورتموند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع على الفطار؟

مفاجأة .. دراسة تكشف معلومة غريبة عن مرض الزهايمر

طريقة عمل كنافة عش البلبل بمذاق لا يقاوم

بث مباشر .. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

فيديو

يروي قصته مع راقصة أرجنتينية.. تامر أمين خلال حوار ناري في العرافة|فيديوجراف

جلسة جمعتهما.. مصطفى كامل يكشف مفاجأة حول منع ويجز من الغناء

فؤش وأنا زعلانين من رامز جلال .. مصطفى كامل يكشف تفاصيل مقلبه قبل العرض

قناة مجانية لنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني.. تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ