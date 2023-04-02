علاقة مشروعة الحلقة 11.. ياسر جلال في ورطة بسبب ابنه ومي عمر

تشهد الحلقة رقم ١١ من مسلسل علاقة مشروعة المقرر عرضها مساء اليوم بداية النهاية في أحداث العمل الذي يعرض على مدار ١٥ حلقة ضمن موسم رمضان الحالي.

في نهاية الحلقة العاشرة شاهد نجل ياسر جلال والده ومي عمر سويا في فيلتهم ويتحدثان حول زواجهما وحبهما لبعضهما، في الوقت الذي يعتقد فيه الجميع أنها صديقة زوجته المقربة.

وحينما لاحظت مي عمر مشاهدة نجل زوجها من خلف الباب، لم تنبهه وتستمر في تنفيذ خطتها لسرقته من زوجته الأولى وأبنائه.

ويواجه ياسر جلال ورطة كبيرة في حلقة اليوم بعد معرفة نجله للسر الذي حاول إخفائه كثيرا، في ظل تهوره وارتباطه بفتاة تحاول إفساد أخلاقه.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل "علاقة مشروعة" مكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال، محمود فارس، كريم محجوب، جودى مسعود، كريم عزيز، عمر رزيق، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

ويعرض المسلسل على قناة dmc الساعة 11.30 مساء وتعاد الساعة 8.30 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 9 صباحاً والساعة 2 ظهراً، وعلى قناة الحياة الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى الحياة دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 11.45 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10 مساء.