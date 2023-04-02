عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علاقة مشروعة الحلقة 11.. ياسر جلال في ورطة بسبب ابنه ومي عمر

مي عمر
مي عمر

تشهد الحلقة رقم ١١ من مسلسل علاقة مشروعة المقرر عرضها مساء اليوم بداية النهاية في أحداث العمل الذي يعرض على مدار ١٥ حلقة ضمن موسم رمضان الحالي. 

 

في نهاية الحلقة العاشرة شاهد نجل ياسر جلال والده ومي عمر سويا في فيلتهم ويتحدثان حول زواجهما وحبهما لبعضهما، في الوقت الذي يعتقد فيه الجميع أنها صديقة زوجته المقربة. 

وحينما لاحظت مي عمر مشاهدة نجل زوجها من خلف الباب، لم تنبهه وتستمر في تنفيذ خطتها لسرقته من زوجته الأولى وأبنائه. 

 

ويواجه ياسر جلال ورطة كبيرة في حلقة اليوم بعد معرفة نجله  للسر الذي حاول إخفائه كثيرا، في ظل تهوره وارتباطه بفتاة تحاول إفساد أخلاقه. 

مسلسل علاقة مشروعة 

 

مسلسل "علاقة مشروعة" مكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال، محمود فارس، كريم محجوب، جودى مسعود، كريم عزيز، عمر رزيق، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

 

txt

علاقة مشروعة الحلقة 10.. شقيق مي عمر يهددها بسر قديم ويعمل لدى ياسر جلال

txt

علاقة مشروعة الحلقة 9..نجاح خطة بثينة وصديقتها وهذه أزمتها مع ياسر جلال

 

ويعرض المسلسل على قناة dmc الساعة 11.30 مساء وتعاد الساعة 8.30 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 9 صباحاً والساعة 2 ظهراً، وعلى قناة الحياة الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى الحياة دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 11.45 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10 مساء.

علاقة مشروعة مسلسل علاقة مشروعة ياسر جلال داليا مصطفي قناة الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

تردد رجال على المنزل|مفاجأة في قضية الأب المتهم بقتل 7 من أسرته

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

اشتري احتياجاتك الآن| تراجع قياسي في سعر البيض.. الدواجن بـ 59 واللحمة 120 جنيها

تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

إعلان عاجل من ترامب قبل محاكمته في نيويورك

بعد الشهادات الجديدة.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

بلاش تكسير.. مفيدة شيحة تهاجم منتقدي تبرع ياسر جلال لصندوق تحيا مصر

تامر أمين: ياسر جلال مؤدب جدا ومالوش علاقة بأخوه رامز

بعد تبرع ياسر جلال بـ3 ملايين جنيه.. نجوم رفعوا شعار «الفن من أجل مصر»

راندا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

موجز السوشيال: راندا البحيري تدعم ياسر جلال وتتبرع لصندوق تحيا مصر.. ونيمار بتيشيرت يحمل صورة بيليه من التمرين

بعد ياسر جلال .. راندا البحيري تعلن تبرعها لصندوق تحيا مصر

أنا كمان هتبرع.. راندا البحيري تدعم موقف ياسر جلال لصندوق تحيا مصر

أخبار الفن| بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني.. البيت الفني يعلن عودة مسرحية الحفيد بعد انتهاء التحقيقات

ترشيحاتنا

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

ضربة قوية.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

بالتزامن مع اليوم العالمي..الجزائر تخصص موقعا إلكترونيا و19 وحدة خاصة لمرضى التوحد

ماذا يفعل من أفطر في رمضان بسبب المرض وشفاه الله.. قضاء أم فدية؟

الخميس القادم.. العالم الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية |تفاصيل

الوزراء يكشف عن نتائج القوافل الطبية بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجليك منفوخة.. اكتشف علاج الوذمة

تعرف على ضحية برنامج رامز جلال الليلة

خلال نصف ساعة.. مشروبان يرفعان ضغط الدم بعد تناولهما

بعد تصدرها التريند بسبب إعلان .. 10 صور لـ شيرين رضا أثارت الجدل

فيديو

جثة محنطة تؤذي زوارها .. حكاية أغرب مومياء في العالم| فيديوجراف

أخاف من الموت وحساب الآخرة.. فنانة شهيرة تعلن اعتزالها وارتداء الحجاب

رياح وارتفاع حرارة.. حالة الطقس اليوم وموعد انتهاء البرودة

أحمد موسى ظهر بمليون جنيه على الهواء.. تفاصيل مسابقة مليونير صدى البلد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ