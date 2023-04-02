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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرض أحداث الحلقة 11 من الأجهر.. عمرو سعد يقتل سيد رجب

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل «الأجهر» لـ عمرو سعد العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الحاديه عشر، مساء اليوم الأحد، على قناة «MBC مصر».

وشهدت أحداث مسلسل «الأجهر» الحلقة 11، العديد من الأحداث المثيرة، حول «سعداوى- سيد رجب» بعد محاولة ابنه «ميدا- أحمد صفوت» للتخلص منه بعد أن أقنعته والدته «نجية- نهلة سلامة» ووضعت له السم في الأكل وطلبت منه أن يذهب لوالده ويعطيه له حتى يأكل منه وتقضى عليه وهذا حدث بالفعل.

وجاء من ضمن أبرز أحداث مسلسل «الأجهر» الحلقة 11، اعتراف سيد رجب لعمرو سعد بمحاولة قتل ابنه له بالسم الذى وضعه فى الأكل، واعترف له بأن "عسران - عمرو عبد الجليل" هو الذى قتل والدته وحاول قتله، فى مشهد مؤثر.

وأجبر «سعداوى- سيد رجب، مصطفى الأجهر -عمرو سعد» على قتله بالمسدس، حتى لا يتوفى بسبب ابنه «ميدا- أحمد صفوت»، وقتل عمرو سعد سيد رجب بالخطأ، بعد مشاجرة بينهما، حول رفض قتله.

وقام عمرو سعد بعد ذلك بالذهاب إلى منزل «نهلة- درة» وأخبارها بما حدث وتم دفن سيد رجب بالفعل، ضمن في أحداث مسلسل «الأجهر» الحلقة 11.

وفى نفسه ذات الوقت، ذهب "عطية اللينى" لسرقة المشغولات الذهبية وكل ما يملك من محل «السعداوى- سيد رجب»، ثم قام بتخبئة ودفن المسروقات بالمحل، وخرج دون أن يعلم أحد بذلك.

وعلى الجانب الآخر، ذهب نور النبوى وناهد السباعى، لتأجير إحدى الشقق، ولكنهم تشاجرا مع السمسار سامر المنياوى وذهبا، بعد علمهم بقتل رجل بالشقة يدعى اسمه "يوسف".

وفي نهاية أحداث مسلسل «الأجهر» الحلقة 11، قام «مصطفى الأجهر عمرو سعد بضرب ميدا- أحمد صفوت»، بسبب حزنه على إنه أعطى السم فى الأكل لوالد سيد رجب.

مسلسل «الأجهر» يشارك في بطولته: عمرو سعد، درة، سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد، وإخراج ياسر سامى.

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