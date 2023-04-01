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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأجهر الحلقة 10| أحمد صفوت يبرع في قتل سيد رجب

صدى البلد

تتطور أحداث مسلسل الأجهر على مدار الحلقات الماضية، وخاصة علاقة الفنان أحمد صفوت بوالده "السعداوي"، الذي يقوم بدوره الفنان سيد رجب.

 
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الفنان أحمد صفوت خلال أحداث مسلسل الأجهر.

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث بين الأبطال منهم عمرو سعد وخالد زكي ومحمود قابيل، ولكن الأهم كان محاولة قتل المعلم السعداوي على يد أحمد صفوت "ميدا". 

وضع أحمد صفوت السم في طعام والده سيد رجب، بالاتفاق مع والدته التي تقوم بدورها الفنانة نهلة سلامة، في الوقت الذي يحاول فيه عمرو عبد الجليل خطف مصطفى الأجهر "عمرو سعد". 
تنتهي الحلقة بلقاء بين ميدا ووالده السعداوي، وقدم له أحمد صفوت الطعام المسمم ودار بينهما حوار مؤثر حول علاقتهما المتوترة، ومسامحة والده له في كل الأحوال أثناء تناوله الطعام. 


وتألق أحمد صفوت على مدار الحلقات الماضية في شخصية "ميدا"، الذي يحاول لفت نظر والده لكنه يثق في مصطفى الأجهر أكثر منه، وبعد يأسه من المحاولات قرر الانتقام، واستغل أعداء السعداوي هذه المشاعر للتخلص من غريمهم.


يشارك في بطولة مسلسل «الأجهر»  كل من عمرو سعد، أحمد صفوت، درة، سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، أنوشكا وغيرهم. وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.

ناهد السباعي عمرو سعد عمرو عبد الجليل أحداث مسلسل الأجهر الفنانة نهلة سلامة الفنان أحمد صفوت ياسر سامى الفنان سيد رجب نهلة سلامة

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