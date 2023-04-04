نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية والإدارة التعليمية وإدارة الأوقاف ندوة توعوية حول :

التفكك الأسرى (الأسباب – الحلول) بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات بالمحمودية حاضر فيها فضيلة الشيخ على عبدالهادى العسال مدير إدارة بالأوقاف.



هدفت الندوة إلى رفع الوعى لدى الشباب بالمخاطر السلبية للتفكك الأسرى على الأسرة والمجتمع والطرق والسلوكيات لترابط الاسرة ودور الإعلام فى تثقيف الأسر والمجتمعات من خلال البرامج والندوات التربوية والإجتماعية التى من شأنها حماية الأسر من ظاهرة التفكك.

في إطار خطة محافظة البحيرة بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم..

ندوة توعوية حول المخاطر السلبية للتفكك الأسرى بالبحيرة

ندوة توعوية حول المخاطر السلبية للتفكك الأسرى بالبحيرة



