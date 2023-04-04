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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنوفية تحرر أمية 5 آلاف مواطن وتعليم الكبار تكرم المنسقين بالكليات

جامعة المنوفية تحرر
جامعة المنوفية تحرر أمية ٤٩٩٧ مواطن

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نجاح  طلاب الجامعة في تحرير (4997) مواطن ومواطنة من الأمية بدورة يناير 2023 من خلال الفصول التي تم التعاقد عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 53585 مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وكذلك خارج محافظة المنوفية.

وقدمت هيئة تعليم الكبار بالمنوفية، الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جامعة المنوفية مشيدة بما تبذله الجامعة في سبيل تحقيق أهداف الدولة للوصول بمصر خالية تماماً من الأمية.

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 وقدمت تهاني عبد القوي مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار شهادات شكر وتقدير لجميع القائمين على منظومة محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة وهم الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة فتيحة بطيخ عميد كلية التربية و الدكتور محمود فوزي وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هبة الغتمي مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة وجميع منسقي الكليات بالجامعة.

وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لهيئة تعليم الكبار بالمنوفية لتقديرهم للجهود المبذولة من قبل الجامعة وأشاد بهذا الإنجاز الهام ومشاركة الطلاب الفعالة فى المبادرة الرئاسية "مصر بلا أمية" ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجاً، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، وسيتم تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

وأشار الدكتور صبحي شرف إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أميه وشارك الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجها الشكر لجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار وجميع القائمين على هذا العمل العظيم.

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