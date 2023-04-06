أخبار الفن| روجينا تكشف كواليس مسلسل ستهم.. اختيار فيلم افتتاح مهرجان كان

روجينا تكشف كواليس مسلسل ستهم.. نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها اختيار فيلم افتتاح مهرجان كان، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

في ظهور صادم يحل الفنان محمد فؤاد ضيفًا علي الإعلامية بسمة وهبة في حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير العرافة.

شهدت الحلقة 14 من مسلسلات شهر رمضان 2023 ، العديد من التطورات والأحداث، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها، من خلال التقرير التالي.

حلت الفنانة القديرة وفاء عامر، وشقيقتها الفنانة آيتن عامر، ضيفا حلقة جديدة من حلقات برنامج "The Nine Show" للإعلامية دعاء صلاح، والذي عرض على قناة الشمس.

حلت الفنانة القديرة وفاء عامر، وشقيقتها الفنانة آيتن عامر، ضيفا حلقة جديدة من حلقات برنامج "The Nine Show" للإعلامية دعاء صلاح، والذي عرض على قناة الشمس.

شوق الفنان أحمد العوضي، جمهوره لأحداث الحلقة الجديدة من مسلسله “ضرب نار” عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

يحل اليوم الخميس 6 أبريل، ذكرى رحيل الفنان الضيف أحمد، الذى ولد في 12 فبراير عام 1936، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1970، عن عمر يناهز 34 عاما.

نعت الفنانة إسعاد يونس، والد الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن اختيار فيلم جين دو باري، للنجم العالمي جوني ديب، لافتتاح المهرجان المرتقب يوم 16 مايو المقبل، وتختتم فعاليات دورته يوم 27 من الشهر ذاته.

كشفت النجمة روجينا، عن كواليس مسلسل ستهم، الذي يعرض لها حاليا ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

قالت النجمة روجينا، إن فكرة مسلسل ستهم، بدأت بحلم المخرج رؤوف عبدالعزيز، أثناء تصوير مسلسل انحراف العام الماضي 2022.