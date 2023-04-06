أخبار الفن| روجينا تكشف كواليس مسلسل ستهم.. اختيار فيلم افتتاح مهرجان كان

روجينا تكشف كواليس مسلسل ستهم.. نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها اختيار فيلم افتتاح مهرجان كان، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
صغر 30 سنة .. ظهور صادم لـ محمد فؤاد بعد عملية التكميم
في ظهور صادم يحل الفنان محمد فؤاد ضيفًا علي الإعلامية بسمة وهبة في حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير العرافة.
مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. قتل خالد الصاوي في سره الباتع
شهدت الحلقة 14 من مسلسلات شهر رمضان 2023 ، العديد من التطورات والأحداث، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها، من خلال التقرير التالي.
كارهين بعض بس المصلحة لماهم .. آيتن عامر توجه رسالة للوسط الفني
حلت الفنانة القديرة وفاء عامر، وشقيقتها الفنانة آيتن عامر، ضيفا حلقة جديدة من حلقات برنامج "The Nine Show" للإعلامية دعاء صلاح، والذي عرض على قناة الشمس.
بعد تحية كاريوكا لم تجذبنى شخصية..وفاء عامر: نفسي أعمل دور سميرة موسى
حلت الفنانة القديرة وفاء عامر، وشقيقتها الفنانة آيتن عامر، ضيفا حلقة جديدة من حلقات برنامج "The Nine Show" للإعلامية دعاء صلاح، والذي عرض على قناة الشمس.
هيخرج من السجن.. أحمد العوضي يشوق جمهوره لحلقة غدا.. "ضرب نار"
شوق الفنان أحمد العوضي، جمهوره لأحداث الحلقة الجديدة من مسلسله “ضرب نار” عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
في ذكراه.. حقيقة قرابة الضيف أحمد وحمدي الميرغني
يحل اليوم الخميس 6 أبريل، ذكرى رحيل الفنان الضيف أحمد، الذى ولد في 12 فبراير عام 1936، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1970، عن عمر يناهز 34 عاما.
قلبي عندك.. إسعاد يونس تعزي دينا الشربيني في وفاة والدها
نعت الفنانة إسعاد يونس، والد الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
اختيار فيلم جين دو باري لـ افتتاح مهرجان كان السينمائي
كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن اختيار فيلم جين دو باري، للنجم العالمي جوني ديب، لافتتاح المهرجان المرتقب يوم 16 مايو المقبل، وتختتم فعاليات دورته يوم 27 من الشهر ذاته.
بعد تألقها في ستهم.. روجينا: عندي حالة تحد مع أي شخصية أجسدها
كشفت النجمة روجينا، عن كواليس مسلسل ستهم، الذي يعرض لها حاليا ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.
روجينا لـ صدى البلد: مسلسل ستهم بدأ بحلم رؤوف عبد العزيز
قالت النجمة روجينا، إن فكرة مسلسل ستهم، بدأت بحلم المخرج رؤوف عبدالعزيز، أثناء تصوير مسلسل انحراف العام الماضي 2022.