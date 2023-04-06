نشرة المرأة والصحة.. محمد فؤاد صغر 20 سنة.. معلومات عن تكميم المعدة.. لن تتخيل.. ماذا يحدث لك إذا نمت بعد السحور مباشرة؟

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

حل الفنان محمد فؤاد ضيفًا علي الإعلامية بسمة وهبة في حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير العرافة.

وظهر محمد فؤاد في الصور المتداولة له من الكواليس بشكل صادم حيث فقد الكثير من وزنه بعد عملية تكميم المعدة التي أجراها مؤخرا

أثار الفنان محمد صبحي الجدل بأخر تصريحات مثيرة له، فقد تحدث عن خطة ماسونية من أجل السيطرة على العالم، وما يسببه تطعيم كورونا من العقم والهدف منه تقليل عدد سكان العالم، وبعد ذلك خرج بتصريح أكثر إثارة عن الصوم.

يشعر الكثير من الأشخاص بالنعاس بعد تناول وجبة السحور مباشرة، ويجهل الكثير العواقب الوخيمة لهذه العادة