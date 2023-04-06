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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. محمد فؤاد صغر 20 سنة.. معلومات عن تكميم المعدة.. لن تتخيل.. ماذا يحدث لك إذا نمت بعد السحور مباشرة؟

محمد فؤاد
محمد فؤاد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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عادة يومية تصيبك بآلام المعدة بعد الإفطار

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دون أدوية .. طرق التخلص من الصداع في دقائق

محمد فؤاد صغر 20 سنة.. معلومات عن تكميم المعدة

حل الفنان  محمد فؤاد ضيفًا علي الإعلامية بسمة وهبة في حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير العرافة.

وظهر محمد فؤاد في الصور المتداولة له من الكواليس بشكل صادم حيث فقد الكثير من وزنه بعد عملية تكميم المعدة التي أجراها مؤخرا

بعد تصريحات محمد صبحي .. هل الصوم يعالج السرطان؟

أثار الفنان محمد صبحي الجدل بأخر تصريحات مثيرة له، فقد تحدث عن خطة ماسونية من أجل السيطرة على العالم، وما يسببه تطعيم كورونا من العقم والهدف منه تقليل عدد سكان العالم، وبعد ذلك خرج بتصريح أكثر إثارة عن الصوم.

لن تتخيل.. ماذا يحدث لك إذا نمت بعد السحور مباشرة؟

يشعر الكثير من الأشخاص بالنعاس بعد تناول وجبة السحور مباشرة، ويجهل الكثير العواقب الوخيمة لهذه العادة

 

محمد فؤاد محمد صبحي السرطان السحور النعاس

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