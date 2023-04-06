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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصريحات محمد صبحي .. هل الصوم يعالج السرطان؟

بعد تصريحات محمد
بعد تصريحات محمد صبحي .. هل الصوم يعالج السرطان ؟

أثار الفنان محمد صبحي الجدل بأخر تصريحات مثيرة له، فقد تحدث عن خطة ماسونية من أجل السيطرة على العالم، وما يسببه تطعيم كورونا من العقم والهدف منه تقليل عدد سكان العالم، وبعد ذلك خرج بتصريح أكثر إثارة عن الصوم.

وتحدث «صبحي» خلال مشاركته في برنامج «vib» على قناة «هي»، عن الهدف من الصوم، وأنه ليس الشعور بجوع الفقراء،فقط وإلا كان الصوم أصبح فريضة على الأغنياء فقط.

 

وأشار الفنان محمد صبحي أن الصوم هو العلاج الوحيد والأساسي لعلاج السرطان .

ولفت الفنان محمد صبحي الإنتباة إلى أنهم يطلقون على الصوم علميًا الصوم المتقطع، والذي يصل إلى 16 ساعة، وهذا بدورة يساعد فى القضاء على الخلايا السرطانية دون الحاجة إلى الحقن أوالعلاج الكيماوي.

وأكد «صبحي» على أن أغلب شركات الأدوية العالمية حاربت هذا الاتجاه، من أجل الحفاظ على أرباحها من بيع الأدوية.

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هل الصوم يعالج السرطان ؟

السرطان 

مرض السرطان من الأمراض التي يصعب التعامل معها نظرًا لحساسيته ، والصيام والحرمان من الطعام والشراب لعدة ساعات أمرًا لا يستهان به ، فكان من الواجب أن نسأل أحد المتخصصين في مدى فائدة أو ضرر الصيام على أصحاب هذا المرض .

وقال الدكتور أسامة الشاذلي استشاري جراحة الأورام والمناظير فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن  الصيام علاجًا فعّالًا لمرضى السرطان ، وذلك لأن في فترات الصيام تقل فيها نسبة الكوليسترول بالدم ، وهو ما ينتج عنه ضعف للخلايا السرطانية ، مما يعطي أيضًا فرصة للجسم لمقاومة الخلايا السرطانية ووقف نموها وتكاثرها .

وأوضح  استشاري جراحة الأورام والمناظير أن الصيام يمنع انقسام الخلايا السرطانية ، مما يوقف انتشار المرض ، بسبب انخفاض السعرات الحرارية طول النهار ، لأن هذه الخلايا تحتاج إلى سعرات حرارية عالية للانقسام والتكاثر .

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