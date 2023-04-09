جميعهم فتيات.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخري ربع نقل بطريق بلبيس الجعفرية أمام الميزانية وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "هاجر ا ت" 19 سنة مصابة ما بعد الإرتجاج و"سامح ع ا" 16 سنة و"مريم س ع" 16 سنة و"أماني ح ع" 29 سنة و"شروق م ع" 17 سنة مقيمين أولاد سيف دائرة مركز بلبيس مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخري ربع نقل بطريق بلبيس الجعفرية أمام الميزانية وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.