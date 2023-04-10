أعياد المصريين|مفاجأة في إجازة عيد الفطر للموظفين.. وقرار هام من البنك المركزي

احتفالا بأعياد المصريين "عيد القيامة - شم النسيم"، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، يومي الأحد والاثنين الموافق 16 ـ17 أبريل 2023 على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.

البنك المركزي

قرار بتعطيل العمل في البنوك

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

يذكر أن عيد شم النسيم هو من أقدم الأعياد المصرية، يتم الاحتفال به كل عام وخلال يوم عيد شم النسيم يحرص المصريون على الخروج من منازلهم إلى الاحتفال في الحدائق والبحر والنيل مع تناول البيض الفسيخ وغيره من الأسماك المملحة، وللعام الثالث يأتي عيد شم النسيم خلال أيام رمضان.

وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم يرمز إلى بدء خلق العالم وبعث الحياة، وقد تعرض الاسم للتحريف على مر العصور، وأضيفت إليه كلمة "النسيم" لارتباط هذا الفصل باعتدال الجو، وطيب النسيم، وما يصاحب.

والاحتفال بذلك العيد يكون بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات والاستمتاع بجمال الطبيعة وكان قدماء المصريين يحتفلون بذلك اليوم احتفال رسمي كبير، فكانوا يجتمعون أمام الواجهة الشمالية للهرم قبل الغروب ليشهدوا غروب الشمس، فيظهر قرص الشمس وهو يميل نحو الغروب مقتربًا تدريجيًّا من قمة الهرم، حتى يبدو للناظرين وكأنه يجلس فوق قمة الهرم وتخترق أشعة الشمس قمة الهرم، فتبدو واجهة الهرم أمام أعين المشاهدين وقد انشطرت إلى قسمين.

وأما عن عيد القيامة تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والأسقفية والكاثوليكية والطائفة الإنجيلية به الأحد القادم، حيث يتذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد 3 أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد.

ويأتي عيد القيامة في نهاية أسبوع الآلام، والذي يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور.

عيد القيامة

رسميا إجازة عيد الفطر 2023

ويعرف عيد القيامة المجيد بعدد من الأسماء منها عيد الفصح وأحد القيامة، ويعد عيد القيامة المجيد أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته.

ويتم احتساب عيد القيامة على أساس التقويم القمري وليس الشمسي، لذلك عيد القيامة هو العيد الوحيد الذي لا يوجد له تاريخ ثابت في التقويم الميلادي فقد تم احتسابه قديماً بحسب قرارات مجمع نيقية الذي تم في القرن الرابع الميلادي، بالتحديد عام 325م، والتزمت به جميع الكنائس حتى القرن السادس عشر تحديداً عام 1528 م وبعد هذا التاريخ فقط، نجد مواعيد مختلفة لعيد القيامة بناء لوجود التقويم الغريغوري بجانب التقويم اليولياني.

كما سبق وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، الأربعاء، موعد عيد الفطر المبارك 2023 فلكيا، مؤكدا أن شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وطبقا لذلك يكون يوم الخميس 20 أبريل هو آخر أيام شهر رمضان المبارك، وأن الجمعة 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، "غرة شهر شوال 1444"هـ.

وكشفت مصادر أن هناك مفاجآت للموظفين في القطاعين العام والخاص تتعلق بعدد أيام إجازة عيد الفطر هذا العام والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، لتصل إلى 8 أيام بعد ضم إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء، بالإضافة إلى يومي العطلات الأسبوعية الجمعة والسبت.

وتبدأ الإجازات تدريجيا من يوم الإثنين 18 أبريل "عيد شم النسيم"، مرورًا بإجازة عيد الفطر من الخميس 20 أبريل حتى الإثنين 25 من نفس الشهر، وهو إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم الجمعة 21 أبريل هو أول أيام عيد الفطر وأن موعد صلاة العيد يكون بتوقيت القاهرة الساعة 5:47 ص.