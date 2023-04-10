البنوك والبورصة 4 أيام إجازة.. اعرف السبب

أعلن البنك المركزي والبورصة المصرية عن تعطيل العمل بهما الأسبوع المقبل.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك يومي الاحد والاثنين من الأسبوع المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وأضاف البنك المركزي أنه سيتم استئناف العمل في يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر الجاري .

4 أيام إجازة

تابع :وبعد انتهاء يوم عمل البنوك الخميس المقبل ، سيحصل العاملون بالجهاز المصرفي علي إجازة 4 أيام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية الجمعة والسبت بخلاف يومي الإجازة التي أقرها بمناسبة قدوم عيد القيامة المجيد .

وفيما قالت البورصة المصرية إنه بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل التداول يومي الأحد والاثنين الموافق 16 / 17 أبريل 2023.



وأوضحت البورصة أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.