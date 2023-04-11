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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد ميدانيا أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق شبين الكوم للتأكد من تمركز معدات وسيارات الشفط بكافة بؤر وتجمعات المياه لضمان التعامل الفورى معها لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ورئيس حي غرب شبين الكوم.

 
حيث تابع محافظ المنوفية سيراً على الأقدام أعمال شفط المياة بشارع المحكمة ونفق كوبرى السمك وميدان الشهداء وعدد من الشوارع، مؤكدا أهمية استمرار جاهزية أطقم الطوارئ والمتابعة المستمرة للموقف أولا بأول من خلال غرف العمليات لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، كما كلف رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع لدفع المزيد من سيارات ومعدات الشفط فى البؤر الأكثر تجمعاً لمياه الأمطار لتسريع منظومة العمل والإنتهاء من رفع كافة أعمال المياة بكافة الشوارع والميادين الرئيسية .

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وأكد محافظ المنوفية على أنه وبالتعاون التام بين رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياع الشرب والصرف الصحي ومنذ اللحظات الأولى من سقوط مياه الأمطار تم الدفع بكافة المعدات اللازمة من عربيات الكسح وماكينات الشفط بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتعامل اللحظى مع الأمطار وإزالة أثارها لفتح الطرق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.            
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار، والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، ومناشداً جموع المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
سقوط أمطار في المنوفية
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